Imbarazzo alle stelle per Silvia Toffanin, la confessione in diretta fa scattare l’allarme: “Siamo in fascia protetta!”

Silvia Toffanin e il panico vissuto durante la diretta televisiva. Ha dovuto avvisare l’ospite di non ‘esagerare’ con le parole.

Silvia Toffanin e la sua trasmissione Verissimo sono particolarmente amati dai telespettatori italiani. In queste ore, però, il programma è finito al centro dell’attenzione a causa di alcune esternazioni fatte da uno degli ospiti.

Il video è divenuto immediatamente virale, e la povera conduttrice si è trovata decisamente in imbarazzo.

Verissimo è senza ombra di dubbio una delle trasmissioni più apprezzate e seguite del palinsesto televisivo. Silvia Toffanin, d’altronde, è una grande professionista, e la sua sensibilità le permette di entrare in affinità con ognuno dei suoi ospiti. Durante una delle ultime puntate, un personaggio in particolar modo ha attirato l’attenzione di tutti i telespettatori. La povera Silvia si è quindi trovata a dover mettere le mani avanti, in modo da arginare il suo interlocutore.

Ma cosa è accaduto? E perché la trasmissione è finita al centro dell’attenzione mediatica? Non ci resta che scoprirlo assieme.

La confessione piccante dell’ospite di Verissimo

Durante l’ultima puntata di Verissimo di Silvia Toffanin, Stash dei The Kolors è stato uno degli ospiti. Dopo il suo successo sanremese ‘Tu Con Chi Fai l’Amore’, l’uomo ha deciso di rivelare un piccolo segreto. Molte persone si sono chieste quale sia il vero significato del brano presentato al Festival di Sanremo. Lo stesso De Martino, durante una puntata di Affari Tuoi, si è domandato cosa significasse la frase: “Sale come un ascensore quando vengo da te”.

Il doppio senso è praticamente immediato e, dopo settimane di silenzio, il cantante ha spiegato ciò che il brano racconta davvero.

Silvia Toffanin e l’imbarazzo durante la puntata

Come riportato da IsaeChia.it, Silvia Toffanin ha voluto ripresentare a Stash la questione: “Spiegaci pure. Ma guarda che siamo in piena fascia protetta”. Per tutta risposta, Stash le ha risposto con il famoso verso di Gianni Sperti: “Silviaaa!”, per poi aggiungere: “Comunque, certamente è una metafora! Potrebbe essere quello, ma diciamo che è a libera interpretazione. A salire è il fuoco, l’emozione di vederti, la passione..”. Dopodiché, il cantante dei The Kolors ha aggiunto che la musica è sempre soggettiva e ognuno può vederci quello che preferisce.

Insomma, per un brevissimo momento Silvia Toffanin deve aver seriamente temuto che la conversazione degenerasse nel trash! Ma il cantante se l’è saputa cavare alla grande.