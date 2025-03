Alberto Matano distrutto dal dolore, il distacco arriva dritto come un pugno: “Lo porterò nel cuore” | Le lacrime in diretta

Alberto Matano è apparso distrutto dal dolore in diretta e a malapena è riuscito a trattenere le lacrime. Ecco che cosa ha rivelato in merito a quel ricordo che porterà sempre con lui.

Non ha bisogno di presentazioni Alberto Matano, essendo uno dei volti più amati e apprezzati di mamma Rai. Ha conquistato tutti con il suo modo di condurre La vita in diretta e, da quando è approdato sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, grazie al rotocalco pomeridiano ha guadagnato ancora maggiore popolarità.

I fan di Alberto lo seguono assiduamente in ogni sua apparizione, che sia con il consueto appuntamento pomeridiano o durante il talent di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. In quell’occasione, ha dimostrato anche di essere un buon allievo di Carolyn Smith.

Oltre a questo aspetto, anche la sua vita privata è stata molto seguita, anche se lui, essendo molto riservato, non fa trasparire quasi nulla. Il suo matrimonio con Riccardo Mannino ha emozionato i fan, soprattutto dopo aver saputo che zia Mara in persona ha celebrato la loro unione.

Proprio per l’affetto che molti nutrono nei suoi confronti, non stupisce il fatto che il pubblico si sia commosso nel vederlo distrutto dal dolore in diretta, anche perché questa storia ha colpito tutta Italia.

Le parole di Alberto Matano e Roberto Alessi

Alberto Matano l’abbiamo visto molto provato durante una delle ultime puntate de La vita in diretta, e praticamente tutta l’Italia si è commossa nell’apprendere quella dolorosa notizia. Del resto, era un volto molto amato quello che purtroppo è venuto a mancare troppo presto, a causa di una terribile malattia. Il suo ricordo però resterà per sempre, e nessuno potrà mai dimenticarla.

A tal proposito Matano ha appunto dichiarato: “Tutti la vogliono ricordare con un saluto, con un sorriso come lei avrebbe voluto. Lei qui da noi ha detto che in qualche modo la malattia le aveva dato una cosa positiva, l’aveva fatta sentire ancora più unita alla sua famiglia….”. Dopo di lui, anche Roberto Alessi ha dichiarato: “Ieri sera ho mandato un ultimo messaggio e non l’ha letto… E da lì ho capito. Leggeva sempre i messaggi e poi rispondeva…”.

La commozione di Alberto in diretta

Alberto Matano è apparso distrutto dal dolore a La vita in diretta, mentre parlava dell’ultimo saluto a Eleonora Giorgi, morta a causa di un tumore al pancreas che l’ha colpita a meno di 70 anni, e che l’ha spenta a soli 71. Il conduttore, essendo molto amico della nota attrice, non è riuscito a trattenere la commozione e ha dichiarato: “Ci siamo scambiati il nostro affetto. Per me quello rimane un piccolo arrivederci e lo porterò nel cuore, davvero…”.

Infine, ha parlato dell’ultima intervista rilasciata dalla Giorgi a Michela Proietti: “Michela, io non posso commentare le parole di Eleonora che abbiamo sentito, perché non riesco. Mi è rimasto però impresso quando ha detto a tutti noi di non sprecare nemmeno un giorno della nostra vita”. Talvolta, consideriamo i VIP come degli esseri distanti dai dolori comuni. Ma Alberto Matano, con il suo tributo commosso, ha dimostrato ancora una volta che i sentimenti sono universali, anche il senso di perdita.