Francesca Fagnani nella rete di Corona: “Ha osato attaccare la…” | Il retroscena tutto pepe sulla madrina di Belve

Francesca Fagnani è finita al centro del dramma Ferragnez. Fabrizio Corona ha rivelato il retroscena sulla madrina di Belve.

In queste ore, non si sta parlando d’altro che del dramma Ferragnez/Fabrizio Corona. In questa incredibile storia, si è aggiunto un nuovo pedone alla scacchiera: Francesca Fagnani. Ma cosa c’entra la madrina di Belve con i tradimenti e i retroscena della coppia più chiacchierata d’Italia?

A rivelarcelo è stato nuovamente Corona in un articolo del suo sito di gossip.

Come ben sappiamo, Chiara Ferragni e Fedez erano tutto, fuorché una coppia rose e fiori. Dietro ai loro viaggi da urlo, un matrimonio da regali, una famiglia ‘perfetta’, si nascondevano in realtà molteplici tradimenti e mancanze di rispetto. A rivelare tutta questa storia è stato proprio Fabrizio Corona durante alcune puntate del suo canale YouTube ‘Falsissimo’.

Proprio in queste ore, però, anche la mitica giornalista Francesca Fagnani è finita nella rete del paparazzo. Ma ecco perché.

Quando Francesca Fagnani prese le parti di Fedez

Non appena accadde lo scandalo del Pandoro-Gate e del successivo divorzio dei Ferragnez, i due si allontanarono temporaneamente dai riflettori. Non apparirono più ad alcuna sfilata di alta moda, né tantomeno accettarono ospitate in televisione. Almeno, fino a quando l’influencer fu chiamata da Fabio Fazio per parlare della sua verità a Che Tempo che Fa, destando non poche critiche. La prima vera ospitata del rapper, invece, fu proprio durante una puntata di Belve, in cui fu intervistato da Francesca Fagnani.

Come rivelato da Fabrizio Corona a Dillinger, la donna fu la prima a difenderlo pubblicamente e ad andare contro la pubblica emittente. Al tempo, Fedez non era nella rosa dei favoriti dei vertici aziendali ma, come afferma Corona: “Francesca Fagnani ha osato sfidare la Rai“. L’intervista, di fatto, andò a gonfie vele e Federico rispose col cuore ad ogni domanda della giornalista.

Perché la giornalista andò contro tutti quanti

A detta di Fabrizio Corona, il motivo principale per cui lui, e probabilmente anche la Fagnani, presero le parti del rapper è molto semplice: Federico è umano e, come tale, può sbagliare. Al contrario, la Ferragni è stata spesso additata dal paparazzo come una macchina da soldi, innamorata unicamente del suo brand e in grado di fare cose disumane, come il Pandoro-Gate. “A mandarlo via di casa è stata lei. Questo dopo avergli messo le mani addosso per la prima volta in vita sua e averlo picchiato, dimostrando però di aver fatto finalmente una cosa vera, reale, sentita, di pancia, che la rende normale” scrisse corona sul suo sito di gossip.

Insomma, in pochi si sarebbero potuto aspettare questo retroscena su Francesca Fagnani e i Ferragnez, svelato per l’ennesima volta da Fabrizio Corona.