Uomini e Donne, schiaffo morale a Martina De Ioannon dopo la scelta: “Fuori dalle telecamere non l’ho mai…”

Ecco che cos’è emerso dopo la scelta di Martina De Ioannon di Uomini e Donne. La verità è questa.

Uomini e Donne come sempre tiene alto l’interesse del pubblico, in quanto le varie vicende che si creano durante i vari troni sono sempre emozionanti. A prescindere dal finale, e se la coppia si formerà o meno, è tutto l’iter del corteggiamento che fa battere il cuore del grande pubblico.

Conoscersi, farsi domande, i litigi, quei momenti di gelosia, le esterne, i corteggiatori, seguiti dalle opinioni rilasciate da Tina, Gianni e Tinì. Per non parlare degli interventi sempre lucidi e mirati di Maria De Filippi: tutto ciò costituisce un mix perfetto che fa schizzare lo share alle stelle.

Inoltre, nel dating di Mediaset non ci si annoia mai, in quanto ci sono i volti storici ma anche quelli nuovi, i quali fanno scommettere ai fan come finirà quel rapporto tra i vari membri del trono over e classico.

In merito a una scelta da poco compiuta, è emersa questa indiscrezione su Martina De Ioannon che ha lasciato tutti senza parole. Ed è emersa a poche ore dalla sua fatidica scelta in studio.

Le indiscrezioni di Uomini e Donne

Prima di parlarvi della scelta di Martina De Ioannon, volevamo riportarvi le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni in merito alla puntata registrata il 22 gennaio e che sarà trasmessa a breve. Non si sa di preciso cosa sarà confermato e cosa no, ma ad ogni modo l’argomento principale è sicuramente il trono di Tina Cipollari, la quale deciderà di iniziare la conoscenza di Cosimo.

Gianmarco Steri invece inizierà una sorta di conoscenza rapida con le sue dieci corteggiatrici, optando per la conoscenza soltanto di due. Inoltre tra le varie rivelazioni, nel trono over ci sarà un’accesa discussione tra Morena e Claudia, in merito alla precedente conversazione svoltasi nei camerini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Cos’è successo dopo la scelta di Martina De Ioannon

Dopo la scelta di Martina De Ioannon di Uomini e Donne, come riportano da biccy.it, sono emerse delle indiscrezioni che hanno lasciato i fan senza parole. Dunque, per chi si fosse perso la puntata, la tronista, dopo un discorso molto commovente, ha deciso di scegliere Ciro, anziché Gianmarco, uscendo quindi dal dating show assieme al primo.

Steri, però, ha ottenuto il trono, e con esso molto successo, visto che Maria ha rivelato che per l’uomo hanno fatto richiesta 8.000 ragazze. In attesa di scoprire come si concluderà il suo nuovo percorso, volevamo rivelarvi quali sono state le sue parole in merito alla chiusura con Martina: “È stata una conoscenza bellissima, non rimpiango nulla. Però non era un fidanzamento: fuori dalle telecamere non l’ho mai conosciuta, quindi non posso dire di esserci stato male, deluso sì…“.