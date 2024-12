Amadeus sbeffeggiato senza ritegno, adesso parla lei: “Non ha gusto” | L’ha proprio demolito davanti a tutti

Il mitico Amadeus è stato sbeffeggiato dal noto volto davanti a tutti quanti. Non ha avuto neanche tempo per replicare.

Amadeus è sicuramente uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Eppure, non tutti sembrano essere d’accordo e qualcuno ha avuto da ridire nei suoi confronti. Le dichiarazioni sono poi divenute immediatamente virali sui social.

Inutile dire che una buona fetta di persone si è schierata a favore di Amadeus, e ha fortemente criticato lei per averlo demolito.

Amadeus è una delle colonne portanti della nostra televisione e, proprio per questo, è molto difficile non amarlo. Timoniere del Festival di Sanremo per diverso tempo, l’uomo è riuscito a sollevare questo importantissimo evento da una momentanea ‘crisi’. Non vederlo anche quest’anno è sicuramente un duro colpo per gli italiani e qualcuno spererebbe in un tardivo colpo di scena.

Il conduttore, però, non è propriamente amato da tutti quanti. Un noto volto dello spettacolo ha deciso di commentarlo così.

Il video divenuto virale sui social

Come ben sappiamo, il nuovo direttore artistico di questa edizione del Festival di Sanremo è proprio Carlo Conti. Nonostante sia uno dei conduttori più amati della nostra Nazione, qualcuno sta già criticando alcune scelte fatte e rimpiange Amadeus. Proprio in queste ore, ospite del podcast Tintoria di Daniele Tinti e Stefano Rapone, Irene Grandi ha deciso di commentare in maniera abbastanza dura le scelte fatte da Amadeus durante il suo Festival di Sanremo.

La cantante non ha utilizzato mezzi termini per dirlo e, ovviamente, le critiche non sono sicuramente mancate.

Irene Grandi ne ha pure per Amadeus. “UN TEMPO A SANREMO SI METTEVANO INSIEME GUSTI ETEROGENEI. NON COME AMADEUS. QUELLO È NON GUSTO”. 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QMJPnfARmQ — Massimo Falcioni (@falcions85) December 4, 2024

Irene Grandi e la mancanza di gusto

Irene Grandi ha deciso di paragonare il vecchio Festival di Sanremo a quello più recente, dicendo: “Era una cosa che metteva veramente gusti eterogenei, non come quelli di Amadeus che tutti pensano siano eterogenei. Quello è proprio ‘non gusto’ secondo me! Ciao Amadeus”. Nonostante quindi la Grandi abbia provato a sdrammatizzare la questione con il saluto finale, qualcuno ha deciso di commentare così le sue parole sui social: “Ammazza che simpatia. Quante volte non l’avrà presa negli ultimi anni per dire così? E dire che un Festival sotto la sua direzione lo ha anche fatto..”

Insomma, chissà se Amadeus ha sentito la parole della Grandi e, soprattutto, se le sarà fatte scivolare addosso?