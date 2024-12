Bufera sulla RAI, lo scivolone in diretta le costa carissimo: “Licenziata e indagata”

Caos in Rai dopo quelle parole in diretta: la conduttrice ha diviso l’opinione pubblica, e c’è chi ne invoca il licenziamento.

La Rai ultimamente è spesso sotto i riflettori per via di alcune polemiche assolutamente pepate.

L’abbiamo visto a Ballando con le Stelle, dopo l’uscita di Angelo Madonia, così come la diatriba scaturita in merito alla nuova regola del Festival di Sanremo di Carlo Conti, che dichiara: “Sì a canzoni in dialetto, ma non interi brani”, riferendosi al caso Geolier nello scorso Festival.

Oltre a questo, c’è anche un’altra questione che sta facendo discutere, in quanto sui social leggiamo di utenti che hanno preso le difese della conduttrice in esame e chi invece le sta andando contro, dopo la sua bordata in diretta televisiva.

Ecco quali sono state le parole che hanno generato così tanto disappunto. C’è chi addirittura ne ha invocato il licenziamento, ecco che cos’è successo.

Mamma Rai sta vivendo alti e bassi all’interno del palinsesto

Della Rai si è sempre parlato in realtà, nel bene e nel male: è la primissima emittente in Italia, quella di Stato tra l’altro, la cui evoluzione storica l’ha fatta diventare una delle preferite del grande pubblico. C’è chi se la ricorda quando ancora trasmetteva il Carosello in bianco e nero: la tecnologia è certamente cambiata, ma l’affetto del pubblico resta il medesimo.

Per quello non stupisce il fatto che finisca spesso al centro della scena, sia per motivi positivi che negativi. Sicuramente la questione Angelo Madonia a Ballando con le Stelle, sta facendo chiacchierare parecchio, in quanto pare che questa storia non sia ancora finita, visto che ognuno dei protagonisti sta rilasciando la propria verità, scoperchiando ancora di più il vaso di Pandora. Ma nelle ultime ore è successo un fatto ancora più controverso…

Le parole della conduttrice che hanno generato caos

A proposito di vaso di Pandora, tra le varie polemiche attualmente in corso che si sono sviluppate a Viale Mazzini, ce n’è una, che sta facendo ancora discutere. La conduttrice Sara Mariani ad Agorà Weekend su Rai 3, ha enunciato in diretta alcune parole, riferendosi al patriarcato e alla vicenda dolorosa di Giulia Cecchettin, che hanno gelato l’opinione pubblica.

Ecco che cosa ha detto: “Cosa dobbiamo fare oggi, e cosa devono fare le Istituzioni, affinché i figli, i maschi bianchi… di figli… ‘così’ ce ne siano di meno?“. Come dicevamo, l’Italia intera si è divisa, con chi l’ha difesa e chi invece l’ha attaccata duramente, come questa utente che su X ha scritto: “La signora dovrebbe essere licenziata e indagata per istigazione all’odio razziale“. Come finirà questa polemica è ancora presto per dirlo.