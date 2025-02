Grande Fratello, la love story finisce con una denuncia: “Ha tentato di…” | Quello che ha fatto è davvero inaccettabile

La coppia del Grande Fratello finisce sotto i riflettori. Questa volta, per la love story finita malissimo: ecco che cos’è emerso.

Il Grande Fratello ormai non è più soltanto un reality: se quella Casa potesse parlare… L’occhio vigile del “Big Brother” ne ha viste di tutti i colori, e nel tempo si è trasformato anche in una sorta di Cupido, in uno psicologo, in un luogo di liti, e così via.

Nonostante tutto, anche se lo share è altalenante nelle ultime edizioni, i fan più fedeli non si perdono neanche una puntata, attendendo con ansia di ritrovare Alfonso Signorini e colleghi.

E diciamo che in questi ultimi giorni di carne al fuoco ce n’è tanta. I nomi più cercati sul web tra i tanti, sono sicuramente quelli della “Gatta”, di Spolverato, della Prestes e di Martinez.

Eppure, in queste ore si parla dello show di punta di Mediaset per un altro evento. La love story è ufficialmente finita e sono emerse notizie sconvolgenti. Ecco che cos’è successo.

Una coppia che fa discutere al GF

Prima di parlarvi della love story finita, vi parliamo di quell’altra attualmente in corso. Parliamo ovviamente dell’amore altalenante tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, il cui rapporto ed atteggiamenti sono stati al centro della puntata del 6 febbraio del Grande Fratello.

Tra le varie discussioni, c’è chi ha criticato l’ex Velina, definendola “succube” del modello milanese. Nonostante tutto, i due restano uniti, con Shaila che difende Lorenzo dagli attacchi della rete. A parlare di loro anche Federico, che ha rivelato: “Sono molto innamorati, ma lei è succube dei pensieri di lui, delle paure. Tante volte lei non si mostra per come è, ma gli da il contentino per fargli capire che lei c’è…”, generando un’accesa discussione. Abbiamo tempo fino a fine marzo per capire come finirà questa storia; almeno questo è quello che ha preannunciato Alfonso Signorini verso la fine della puntata.

Un amore che ha fatto discutere

Per una love story che nasce, un’altra finisce, ed è successo proprio questo a un volto noto del Grande Fratello, la cui dichiarazione della sua ex ragazza sta facendo chiacchierare la rete in queste ore. Parliamo di Antonio Zequila e Manuela Festa.

Come riportato su gossipetv.com, la loro separazione non è stata affatto serena. A commentare la dinamica è stata proprio la giovane influencer, la quale ha parlato di una “relazione tossica”. Secondo Manuela: “A 60 anni non ha ancora una posizione stabile e invece di supportarmi, tentava di frenarmi. Era diventato insostenibile“, parlando poi di atteggiamenti “aggressivi” da parte di Zequila. Come risponderà Antonio alle accuse della sua ex ragazza?