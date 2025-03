Affari tuoi, dopo lo scandalo sul montepremi il conduttore non le manda a dire: “Andate a…” | Imbarazzo totale in Rai

Dopo l’assurdo retroscena sul montepremi di Affari Tuoi, il conduttore ha sbottato in diretta nazionale.. Ecco cosa è accaduto.

Affari Tuoi è indubbiamente uno dei giochi televisivi più seguiti e apprezzati dagli italiani. Eppure, proprio in queste ore, il programma è finito nell’occhio del ciclone e le accuse si sono rivelate davvero pesanti. A poche ore di distanza, ha deciso quindi di intervenire il conduttore.

A detta dell’uomo, infatti, si sarebbe trattato di un’accusa completamente infondata e la sbottata ha lasciato senza parole gli italiani.

Stefano De Martino è l’attuale timoniere della trasmissione Affari Tuoi. Da quando c’è lui, la Rai ha registrato numeri di ascolto e share assai importanti. Il gioco vince su tutti gli altri programmi del palinsesto televisivo italiano di quell’ora e, inutile dirlo, Mediaset non deve aver preso benissimo la cosa.

Proprio in queste ore, infatti, è stato mandato in onda su Canale 5 un servizio contro Affari Tuoi. Ma ecco cos’è accaduto.

Striscia la Notizia contro Affari Tuoi

Già da diverso tempo a questa parte, Striscia la Notizia ha dedicato alcuni servizi alla trasmissione Rai. La motivazione? A detta del programma di Canale 5, Affari Tuoi sarebbe un gioco pilotato interamente dagli autori della trasmissione. Un’indagine che ha appassionato e convinto molti telespettatori, ma sarà davvero così? Il TG satirico parla chiaro e non hanno utilizzato sicuramente mezzi termini per mettere in dubbio i montepremi vinti dai concorrenti.

A rispondere a queste pesanti accuse, proprio in queste ore, è stato direttamente Max Giusti. L’uomo ha infatti condotto per diversi anni il gioco televisivo.

La risposta del conduttore Max Giusti

Come riportato da Novella 2000, Max Giusti ha deciso di prendere le parti di Stefano De Martino e della trasmissione Affari Tuoi. Durante la presentazione della sua commedia ‘Dicono di Te’, il conduttore ha spiegato: “Non c’è niente che non va. Ho fatto ‘Affari Tuoi’ per cinque anni. Se hai fortuna e ci credi, vinci”. Dopodiché l’uomo ha commentato così il TG satirico di Canale 5: “Striscia fa il suo lavoro, a modo suo, e va rispettata. La Rai è un’azienda dritta e trasparente, non c’è niente che non vada in ‘Affari Tuoi’. Se non ci credete, andateci a giocare”.

Insomma, lo storico conduttore di Affari Tuoi non ha utilizzato mezzi termini per difendere la trasmissione. A detta di lui, infatti, lo scandalo sui montepremi sarebbe semplicemente fuffa!