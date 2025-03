Wanda Nara e Mauro Icardi, la separazione sfocia nel dramma | Spintoni e urla davanti ai figli: “Una scena orribile”

Wanda Nara e Mauro Icardi sono finiti nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Il video ha scioccato il mondo intero.

Con la guerra legale, partita dopo la separazione di Wanda Nara e Mauro Icardi, la coppia è finita nuovamente nell’occhio del ciclone. La motivazione? Un video circolato sui social, in cui i due sono stati immortalati mentre si scambiavano spintoni e urla davanti ai figli.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché l’ex coppia è finita al centro dell’attenzione mediatica.

Tra Wanda e Mauro non scorre certamente buon sangue e, nonostante abbiano condiviso diversi anni assieme, adesso sono legati unicamente dai loro figli. Ad annunciare la rottura fu proprio la modella che, in un programma tv, ammise: “Non stiamo più insieme”. I fan della coppia rimasero sconvolti dalla notizia, e da quel momento in poi emersero svariati presunti tradimenti di lui fatti nel corso degli anni.

Non è mancata poi una terribile battaglia legale, in cui Wanda è stata accusata dal calciatore di non volergli far vedere le sue figlie.

Le novità sul divorzio di Wanda e Mauro

Quando Wanda Nara scoprì le gravi accuse dell’ex marito, la donna spiegò che si trattava di una bugia. A detta della donna, infatti, Mauro avrebbe spesso rifiutato di vedere le proprie figlie per viaggiare qua e là con alcune delle sue amanti: “Era impegnato a spendere soldi per case costose e la signora giapponese, spendendo il denaro che non paga alle sue figlie”. Insomma, tra i due le cose sono andate sempre a peggiorare e sembrerebbe che non ci sia alcun punto di incontro. Proprio qualche giorno fa, il tribunale ha emesso una sentenza a favore di Icardi, in cui gli è stato permesso di vedere le proprie figlie.

Ma le immagini circolate in rete del calciatore con le figlie hanno lasciato a bocca aperta il mondo intero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SportBuzz (@sportbuzzbr) Il video sconvolgente girato in rete

Come riportato da Biccy.tv, le cose non sono andate per nulla bene e, proprio in queste ore, è accaduto un delirio in Argentina. Il programma televisivo LAM ha fatto circolare delle immagini in cui si vede Mauro con le figlie, degli agenti di Polizia e l’ex moglie urlante e disperata: “Aiutatele vi prego”. Come rivelato dalla trasmissione, dopo che l’uomo è andato a prenderle a scuola si sarebbe accorto che avevano con loro anche degli animali domestici, e lui non voleva portarli con sé. A questo punto, Icardi si sarebbe recato presso l’abitazione della sua ex, scatenando forte tensione e l’intervento della Polizia. “La scena era orribile e ci stanno dicendo che uno degli assistenti sociali era lì… Wanda Nara dall’altra parte mentre urlava e piangeva” hanno poi raccontato in tv.

Insomma, una terribile testimonianza che avrebbe confermato l’astio tra Wanda e Icardi. Non ci resta che sperare in una tregua per il benessere dei figli della coppia…