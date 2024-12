WhatsApp, la nuova funzione ti cambia completamente la vita: controlla se ti serve l’aggiornamento | È una vera bomba

Nuova funzione di WhatsApp in arrivo, c’è già chi l’ha definita “una vera bomba”. Controllate l’ultimo aggiornamento, è già disponibile.

WhatsApp è una delle app di messaggistica più utilizzate e più scaricate dell’ultimo decennio, grazie alla sua rapidità di comunicazione con gli altri utenti in Italia e non. Per il momento, questo servizio è ancora gratuito ed è per questo che è molto gettonato.

Questo software viene aggiornato con frequenza dagli sviluppatori, per questo motivo nel corso degli anni di modifiche ne sono state introdotte parecchie. Molte apprezzate, altre un po’ meno, ma comunque sempre utilizzate.

Da quello che si legge in rete saranno ancora di più le modifiche che arriveranno in futuro, e che renderanno quest’app ancora più versatile, come per esempio la possibilità di interagire con altre app di messaggistica, come Telegram.

Tra questi cambiamenti, imminenti o già pronti, ce n’è uno che sta facendo chiacchierare molto gli utenti. Verificate di aver fatto l’aggiornamento, in quanto questa nuova modifica è stata definita “una vera bomba”.

Un nuovo aggiornamento che rivoluzionerà l’utilizzo di WhatsApp

Oltre a questo nuovo aggiornamento di WhatsApp di cui vi parleremo a breve, ce n’è un altro che sta facendo molto discutere, in quanto sono tantissimi che lo aspettano. Non tutti ancora hanno attiva questa funzione, ma piano piano i gestori hanno fatto sapere che arriverà per tutti la possibilità di trascrivere in maniera automatica i vocali ricevuti, in modo da poter leggere il contenuto in maniera istantanea senza dover ascoltare quelle lunghe note audio che spesso ci arrivano.

Quando sarà attivo, non dovrete fare altro che andare nelle impostazioni di WhatsApp, cliccare su Chat e attivare la funzione della trascrizione dei messaggi vocali. Per ora, se proprio i vocali vi rovinano la giornata, vi basterà ascoltarli alla velocità 2, dimezzando così i tempi di ascolto.

Una funzione che piace a molti

Un altro aggiornamento di WhatsApp molto atteso è il nuovo pulsante per attivare l’avvio delle chat vocali di gruppo. In pratica, come descritto anche dal TikToker @marcocritelli, chi avrà bisogno di comunicare con i presenti in maniera istantanea potrà attivare la richiesta, inoltrata come notifica silenziosa a tutti i membri, con la richiesta di invito. Chi vorrà partecipare, potrà dunque rispondere e comunicare con questa nuova funzione che di fatto ricorda molto la chiamata di gruppo.

Se nessun utente del gruppo accetterà l’invito, dopo 60 minuti la chat vocale verrà disattivata, in attesa della prossima richiesta. Come rivela Marco Critelli nel suo video, qualora ancora non la vedeste, dovete verificare di aver installato l’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica. Se non avete ancora ricevuto questa funzione, tranquilli, perché arriverà a tutti molto presto.