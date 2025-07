Tina Cipollari, altro che Trono farlocco: la paparazzata estiva con Cosimo infiamma il cuore dei fan: le romanriche vacanze romane

Veramente il trono di Tina Cipollari non era poi così tanto “finto”, essendo stata pizzicata con Cosimo a Roma? Facciamo chiarezza.

Il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne è stato uno dei momenti sicuramente più discussi dal popolo del web nella recente edizione. Il pubblico, infatti, si è diviso, con chi realmente ci sperava che la Cipollari potesse trovare l’amore, e chi era scettico… ma un pochino ci sperava.

A prescindere da tutto, la parentesi di Tina come tronista ha fatto divertire l’Italia, in quanto l’opinionista con la sua solita ironia è riuscita a regalare leggerezza al grande pubblico. Parola d’ordine del suo trono? Regali costosi e uomini con una C.U. bella altina.

Sicuramente, tra i vari momenti, quelli che ha passato con Cosimo Mino Dadorante sono quelli che hanno appassionato di più, tra regali di un certo spessore, viaggi in tutta Europa e persino la conoscenza dei genitori di lui.

Come sospettavano in molti però, Tina, Cosimo e tutti gli altri si sono semplicemente sottoposti a un momento goliardico, in quanto Maria De Filippi ha chiarito di come si fosse trattato soltanto “di un gioco”. Eppure, qualcosa starebbe bollendo in pentola tra i due, e molti si sono chiesti se possa esserci qualcosa di più tra i due cuoricini…

Il Trono di Tina e Cosimo

Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante hanno fatto divertire l’Italia con i loro momenti magici tra un viaggio e l’altro. Molti speravano che l’ex tronista potesse trovare anche lei la sua dolce metà nel dating di Maria De Filippi, ma come ha chiarito la Queen durante l’ultima puntata: “Il Trono di Tina è un gioco, penso che questo si sia capito a casa...”.

Dopo che Tina e Cosimo si sono lasciati, l’ex corteggiatore aveva rivelato: “Avere un’amica così importante è un grande onore e Tina la amano in tutto il mondo“, promettendo che i due sarebbero rimasti in contatto… e in effetti l’imprenditore ha mantenuto la promessa. Ma ci sarà dell’altro?

Tina e Cosimo appaiono insieme sui social

Veramente il Trono “finto” di Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante si starebbe trasformando in qualcosa di più, lontano dalle telecamere di Uomini e Donne? Come possiamo leggere su gossipetv.com, Tina e Cosimo si stanno vedendo anche dopo la fine del dating, come dimostra lo scatto postato sui social con a corredo le frasi: “Andiamo a fare danni”, e “Vacanze romane”.

I due infatti si sono divertiti nella Capitale, ma da qui aa affermare che tra di loro possa esserci qualcosa di romantico è ancora presto per dirlo, in quanto per molti è più probabile che tra di loro ci sia semplicemente una bella amicizia, nata appunto sul set dello show di Queen Mary. Ma sarà soltanto il tempo a dirci se tra Cosimo e “la sua” Cuoricina sboccerà qualcosa di più, o se semplicemente i due continueranno a divertirsi insieme come amici.