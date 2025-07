Alfonso Signorini nella bufera, dopo il tradimento parla l’EX: “Lo usa per le sue vendette” | Usato e gettato come carta igienica

Alfonso Signorini e la bufera mediatica di queste ore. L’ex ha deciso di confessare tutta la verità e il tradimento ha sconvolto le persone.

Dopo una lunga stagione passata in televisione con il Grande Fratello, Alfonso Signorini si sta godendo le sue meritate vacanze. Eppure, proprio in queste ore, l’uomo deve essere stato disturbato nella sua oasi di pace a causa di una frecciatina molto pungente nei suoi riguardi, circolata proprio sui social.

Inutile dire che le parole dell’ex hanno fatto drizzare le orecchie agli italiani e in questi giorni non si sta parlando praticamente d’altro. Ma ecco cosa è accaduto.

Oltre ad essere un bravissimo conduttore, Alfonso Signorini nasce come giornalista di gossip e spettacolo. Per moltissimi anni della sua carriera, infatti, l’uomo è stato il direttore responsabile del magazine Chi. Grazie alle sue perle sulle celebrità, l’uomo è riuscito ad ottenere un grandissimo seguito e a diventare uno dei giornalisti più apprezzati della nostra Nazione.

Tuttavia, proprio in queste ore, qualcuno avrebbe deciso di confessare tutta la verità sull’uomo e sul terribile tradimento ricevuto.

Alfonso Signorini e lo scandalo di queste ultime settimane

Poche settimane fa, Chi ha celebrato i suoi 30 anni di nascita… e chi, meglio di Alfonso Signorini, poteva fare un lungo articolo di ringraziamenti? Il giornalista ha infatti elencato una lista di nomi che, per anni, hanno collaborato con amore al magazine, aggiungendo poi alla fine: “E se qualche dimenticanza c’è stata, è certo voluta perché mi ricordo solo del talento e della professionalità“. In effetti, tra i vari nomi ricordati da Signorini, ne mancava uno: quello di Gabriele Parpiglia, esperto di gossip che per anni ha lavorato per Chi con la rubrica ‘Chicche di Gossip’.

Se inizialmente in molti hanno creduto che si trattasse di una dimenticanza, pochi giorni dopo Alfonso ha deciso di buttare l’ennesimo carico da novanta.

Il risentimento e la “denuncia” di Gabriele Parpiglia

Come riportato da Biccy.it, Parpiglia non ha apprezzato questa dimenticanza/omissione, e ha commentato così la vicenda: “Vedete chi è Alfonso Signorini? Lui che ringrazia chi ha reso grande Chi in questi anni, e dimentica casualmente il mio nome“. Pochi giorni dopo dall’articolo, Signorini ha poi pubblicato un annuncio ufficiale in cui elencava una serie di nomi che si era scordato, ma Parpiglia, di nuovo, risultava assente all’appello. A questo punto, Gabriele ha scritto nuovamente sui social: “Nel ‘disguido tecnico’, ovvero la figura di m*rda di Alfonso Signorini, dimentica nuovamente me e usa Chi per le sue vendette“. Il giornalista ha poi aggiunto di aver deciso di denunciare sia Signorini che Massimo Borgnis.

Inutile dire che la vicenda è finita immediatamente virale sui social e chissà se non tarderà ad arrivare la replica di Alfonso Signorini.