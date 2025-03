Spine per la nuova coppia di Uomini e Donne, la frecciatina sui soldi scatena la replica tutto pepe: “Ha l’anima arida”

Frecciatina al veleno per la nuova coppia di Uomini e Donne, i social sono in subbuglio.

Uomini e Donne è uno di quei programmi cult di Mediaset che i telespettatori non smettono mai di guardare, anno dopo anno.

Molti volti noti che si sono seduti sul trono o nel parterre oggi sono personaggi molto conosciuti, come Giulia De Lellis, Francesco Arca, Costantino Vitagliano, Flora Canto, Tina Cipollari e molti altri ancora.

Tra i troni attuali più chiacchierati, c’è come sempre quello di Gemma Galgani, in quanto la curiosità su di lei è sempre molto alta. Riuscirà finalmente a trovare l’amore, l’inquieta dama piemontese?

Sotto i riflettori in queste ore c’è finita anche la nuova coppia di Uomini e Donne, in quanto quella frecciatina sui social ha scatenato parecchio scompiglio in rete. Ecco che cos’è successo.

La scelta della dama del Trono Over

Uomini e Donne regala sempre molte emozioni, molte delle quali totalmente inaspettate. In questi giorni si è parlato molto di una scelta che è sopraggiunta come un fulmine a ciel sereno, tant’è che gli stessi Tina e Gianni sono rimasti stupiti, con lei che ha dichiarato: “Non me l’aspettavo, che bello”, e lui invece: “Sono proprio felice”.

Un momento molto romantico è stato il loro, con lei che ha fatto la sua scelta di cuore tra le note di, Ti porto via con me di Jovanotti, con un ballo al centro del palco e quei coriandoli argentati che li hanno avvolti al centro del parterre. Così, la bella dama ha sussurrato al suo cavaliere: “Tu vieni via con me”, ottenendo una risposta affermativa da parte dello stesso, il quale si è mostrato entusiasta della sua decisione, ringraziando ovviamente Maria De Filippi prima di iniziare la loro nuova avventura.

Una frecciata al veleno che non è passata inosservata

La nuova coppia di Uomini e Donne, composta da Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, sta muovendo i primi passi lontano dalle telecamere dello show di Maria De Filippi. Loro si godono il momento e appaiono innamorati come non mai, ottenendo molti consensi da parte dei followers ma, come succede spesso sui social, anche i commenti acidi degli haters.

In questo caso, a mandare in subbuglio la rete, come leggiamo da isaechia.it, è stata una frecciatina social che ha fatto intervenire anche un nome molto conosciuto. Un utente ha infatti sentenziato: “Lui non credo sia benestante, basta vedere la cucina. Finirà, vedrete”. In difesa della De Santi è arrivato il commento di Luisa Anna Monti, la quale ha dichiarato: “Lei di loro non sa nulla, io sì e tanto anche, mi permetta ma una che si sofferma alla cucina e al non benestante ha un anima arida! Non è il lusso che ha la felicità ma l’amore!”. Naturalmente anche il commento di Barbara non è tardato ad arrivare, la quale, dopo aver ri-condiviso la storia dell’amica, ha risposto: “Io come te“. Insomma, l’amore trionfa.