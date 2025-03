Rose Villain umiliata dallo sfottò crudele: “Solo perché è f*ga…” | Finalmente si mette a nudo: la replica da applausi

La cantante Rose Villain presa brutalmente in giro per il suo aspetto fisico. La sua reazione è stata però esemplare.

Rose Villain è finita al centro dell’attenzione mediatica a seguito di una recente intervista rilasciata. La ragazza, in passato, è stata spesso esaltata per la sua indiscutibile bellezza, e il suo talento è sempre stato messo in secondo piano. Dopo anni di ‘lotta’, la rapper ha dato libero sfogo alle sue sensazioni.

Inutile dire che le sue parole sono state di grande aiuto per moltissime donne che, proprio come lei, sono valutate unicamente per la loro estetica.

Rose Villain è una famosa rapper che, durante le ultime due edizioni del Festival di Sanremo, ha proposto al pubblico delle vere e proprie hit. Quest’anno con ‘Fuorilegge’, la ragazza ha convinto le radio e anche gli italiani, visto che la canzone ha immediatamente scalato le vette delle classifiche musicali.

Nonostante però la sua bellissima voce e il talento, Rose è stata pesantemente attaccata: a detta di qualcuno, il suo successo sarebbe legato unicamente alla sua bellezza.

La lotta di Rose Villain

Durante una sua recente intervista riportata da Dagospia.it, la rapper ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo e dei continui alti e bassi che hanno accompagnato il suo percorso. “Per me Sanremo è una opportunità incredibile, ma io l’ho fatto per la musica. Invece, ci si è concentrati molto sul resto. Posso essere esteticamente carina, mi piace anche la moda, ma il centro della mia vita è altro”, ha evidenziato Rose Villain. Dopodiché, la rapper ha spiegato che nel mondo della musica le donne sono sempre più svantaggiate rispetto agli uomini, e che i commenti sessisti sono all’ordine del giorno.

Ad un certo punto, ha parlato anche delle insinuazioni urticanti che ha ricevuto durante il suo percorso al Festival di Sanremo.

Le parole degli haters sui social

Rose ha raccontato di alcune parole che l’hanno particolarmente ferita: “Ho letto: Rose Villain è lì solo perché è f*ga. Ma io sono una brava artista. Essere libera di mostrarmi sexy è un plus, non deve sminuire le mie doti artistiche”. Rose Villain combatte da sempre contro gli stereotipi femminili e, nel suo nuovo album, ha dedicato anche qualche pezzo alla questione: “Io, in questo disco che è una sorta di mio diario segreto, sono felice di mostrare le mie insicurezze, anche fisiche”.

Un bellissimo messaggio e un fantastico modo per reagire alle cattiverie degli haters. Ma tanto si sa, Rose Villain è proprio una forza della natura!