Angelina Mango di nuovo sui social dopo lo stop | “Neanche si fa la doccia”: l’aggiornamento inaspettato e toccante

Angelina Mango dopo lo stop, è tornata sui social con un lungo e toccante messaggio, ecco che cosa ha rivelato.

La fama si sa, generalmente arriva all’improvviso, portando caos nelle vite dei suoi ospiti, e lo sa bene Angelina Mango, figlia del grande Pino, il quale ci ha fatto sognare con brani che resteranno per sempre intramontabili, come La Rondine.

Angelina: 23 anni appena, e ha già vissuto moltissime emozioni e soddisfazioni per una ragazza della sua età. Dopo aver vinto Amici, infatti, l’abbiamo vista trionfare sul palco del Festival di Sanremo con il brano La Noia.

Da quel momento ha spinto sull’acceleratore, ed volata ai piani alti delle classifiche, con brani che sono diventati tormentoni nel giro di poco tempo. D’altronde, buon sangue non mente: lo sappiamo molto bene.

Purtroppo, però, nel pieno del suo momento magico è giunto lo stop, e adesso dopo parecchio tempo è tornata sui social, con un inaspettato e toccante aggiornamento social che ha fatto andare in fibrillazione i fan.

Un addio temporaneo dal palco

Nel periodo di massimo splendore, la cantautrice ha lasciato tutti senza parole, dopo quell’annuncio nel quale comunicava di doversi fermare per quel problema alle corde vocali e che non le permetteva di cantare.

Era il 23 ottobre 2024 quando scioccava i followers con queste parole: “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi… Sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare, e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi…“. Piano, piano, non si è allontanata soltanto dalle orecchie dei suoi fan, ma anche dai loro occhi, avendo ridotto con il contagocce i suoi post social. In compenso, è rimasta sicuramente nei loro cuori, come possiamo leggere dai vari messaggi che le lasciano.

Angelina Mango torna sui social

Dopo questa lunga pausa dalle scene, Angelina Mango è tornata sui social con un aggiornamento molto toccante e anche inaspettato. Ecco che cosa ha rivelato: “A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo, in cui “esisto” un po’ di meno pubblicamente, ESISTO davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta…“.

Nina, come si firma alla fine, ha scoperto la bellezza del ricominciare a viversi i suoi 23 anni nella maniera più spensierata possibile, circondata dai suoi affetti più cari e dal suo migliore amico a 4 zampe, che non la lascia mai. Che dire, le facciamo tanti auguri e speriamo che la travolgente Angelina possa tornare presto sul palco, più forte e vitale di prima.