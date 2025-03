“Nonno Libero non c’è più”: bomba nel cast di Un medico in famiglia, la tragica svolta a un passo dall’ultima stagione

La scioccante notizia su Nonno Libero di Un Medico in Famiglia ha lasciato senza parole i fan della storica fiction.

Lino Banfi è uno degli attori più amati della nostra Nazione e, per più di vent’anni, ha interpretato il ruolo di Nonno Libero in Un Medico in Famiglia. Eppure, proprio in queste ore, è giunta una triste notizia per i fan della storica fiction.

Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta e perché si sta parlando di una tragedia in previsione dell’ultima stagione, che è ancora in forse.

Un Medico in Famiglia è senza ombra di dubbio una delle fiction più amate e seguite. La serie conta ben nove stagioni, e ha accompagnato diverse generazioni d’italiani per più di vent’anni. C’è chi ci è cresciuto guardandola e, proprio per questo, quando fu annunciata la sua fine furono in molti a non accettare la cosa.

Negli ultimi mesi, tuttavia, si è vociferato di una possibile ultima stagione, e l’indiscrezione ha entusiasmato una buona fetta di italiani.

L’assurda confessione di Lino Banfi

Lino Banfi e il suo Nonno Libero sono stati sicuramente una pagina bellissima della televisione italiana. Lo stesso attore, infatti, è particolarmente legato a questo suo personaggio, con cui ha ‘convissuto’ per circa venti anni della sua carriera. Proprio come i milioni di fan di Un Medico in Famiglia, anche Banfi ha deciso di fare un appello per fare un’ultima stagione della serie televisiva. Come riportato da IsaeChia.it, durante una sua recente intervista l’uomo ha rivelato: “Ho detto, vi do io la chiave… Allora, adesso si fa come dico io, perché sto diventando vecchio non ce la faccio più. Dovete telefonare a tutti i nostri parenti e dire che Nonno Libero non c’è più e arriveranno tutti da tutte le parti del mondo… E quando stanno tutti lì che piangono gli faccio tiè”.

Questa proposta divertente ha dato una speranza ai fan della trasmissione. In attesa di una conferma, anche un altro personaggio ha parlato.

La realtà dietro alla casa di Un Medico in Famiglia

Nell’attesa dell’annuncio di un’ultima stagione, anche l’attrice Eleonora Cadeddu (ossia Annuccia Martini nella serie) è tornata a parlare di Un Medico in Famiglia. Cadeddu ha voluto rivelare un segreto dietro alla serie tanto amata: la storica casa è un set finto, e anche il viale esterno e gli alberi si trovano dentro Cinecittà. “La casa è un muro sorretto da pali di ferro” ha svelato l’attrice durante una sua recente intervista.

Non ci resta quindi che sperare in un ritorno di Un Medico in Famiglia e che l’assurda proposta di Lino Banfi venga accettata!