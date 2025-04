Eurovision, Morgan spara a zero su Lucio Corsi: “Ma che c*zzo è? Con sta faccia bianca…” | Fatto a pezzi in direttissima

Morgan e le forti critiche nei confronti del cantautore Lucio Corsi. Non ha sicuramente utilizzato mezzi termini per dirlo…

In queste ore, il musicista e cantante Morgan è tornato a far parlare di sé. La motivazione? Alcune affermazioni e critiche rilasciate sui social che, questa volta, avrebbero colpito il performer Lucio Corsi.

Il cantautore, prossimo ormai a calcare il palco dell’Eurovision Song Contest, non è stato ‘graziato’ dal collega, e lo sfogo irruento non è passato inosservato al popolo del web.

Lucio Corsi è indubbiamente la rivelazione di questo 2025. Con la sua canzone ‘Volevo essere un duro’, presentata al Festival di Sanremo, il cantautore è riuscito a colpire al cuore gran parte degli italiani, ma non tutti quanti… Infatti, proprio in queste ore, l’artista Morgan ha criticato fortemente Lucio e chiunque ritenga che sia in grado di sfornare di buona musica.

Proprio come al suo solito, l’ex giudice di X Factor non ha utilizzato mezzi termini per dire la sua, e il video è immediatamente divenuto virale in rete.

La polemica di Morgan sui social

Ormai si sa, Morgan o si ama o si odia, e quando si tratta di fare polemica lui non si tira certamente indietro. Proprio per questo, il cantautore è stato spesso ‘allontanato’ dalla televisione, e ultimamente preferisce sfogarsi sui social. In queste ore infatti, Morgan ha pubblicato un video in cui ha espressamente criticato la musica italiana. A detta dell’uomo non ci sono più gli artisti di una volta e, al contrario, il panorama artistico ha assunto connotazioni persino ridicole nel corso degli ultimi anni. Tra i cantanti non apprezzati da Morgan c’è anche Lucio Corsi, fresco dal Festival di Sanremo e definito invece da molti come una ‘rivelazione’.

Le parole utilizzate per descriverlo hanno lasciato senza parole il mondo del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FF MAGAZINE ® (@ffmagazine_)

Il pesante commento su Lucio Corsi

Dopo aver elencato alcuni artisti ‘approvati’, Morgan ha poi recensito a modo suo la nuova stella della musica italiana: “Non è possibile che non ci sia più nessuno adesso, che uno vede Lucio Corsi e dice: ‘oddio’, e sembra un miraggio”. Dopodiché, l’uomo ha cominciato a commentare divertito le scelte estetiche del cantante: “Solo perché c’ha le spallettine che copia Bowie, ma che c*zzo è? Con ‘sta faccia bianca…” Il video si è poi concluso con una sonora e forte risata, come a simboleggiare la propria incredulità di fronte alla deriva della musica italiana.

Nonostante i centinaia e centinaia di commenti negativi, tuttavia, qualcuno ha dato ragione a Morgan e ai suoi giudizi un po’ cattivelli!