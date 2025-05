Carlo Conti, la minaccia scandalosa: “Dovrei tagliargli le…” | Stroncato senza mezzi termini dal Big della musica

Altro che successo… il Festival di Carlo Conti è stato stroncato dal big della radio. Cosa ne penserà il conduttore di queste parole?

Nelle ultime settimane, il nome di Carlo Conti è apparso più e più volte in prima linea. Il motivo? Il suo Festival di Sanremo ha destato non poche critiche, e anche i big delle radio hanno avuto qualcosa da ridire..

Le parole di un noto radiofonico hanno sconvolto gli italiani e, a detta del celebre professionista, l’ultima kermesse si sarebbe rivelata un grandissimo flop.

Quest’anno è stato sicuramente importante per Carlo Conti. Il conduttore, infatti, si è allontanato dalle telecamere di Tale e Quale Show, per salire direttamente sul al palco più importante della nostra Nazione: quello dell’Ariston. Nonostante l’uomo se la sia saputa cavare alla grande, non sono poi mancate le critiche.

Qualcuno ha infatti accusato Conti di aver velocizzato troppo i tempi, mentre altri ancora hanno criticato gli artisti da lui scelti..

Le critiche del big della radio a Carlo Conti

Nonostante siano passati ormai diversi mesi dal Festival di Sanremo 2025, il direttore di Radio Deejay Linus è tornato a parlare dell’evento. A detta dell’esperto di musica, nessun brano di questa edizione lo avrebbe colpito e, soprattutto, nessuna canzone avrebbe registrato numeri importanti sulle varie piattaforme di ascolto. Linus le ha infatti bollate come performances ‘carine’, niente di più e niente di meno, che verranno dimenticate nel giro di qualche anno. Come riportato da Gossipetv.com, il radiofonico avrebbe commentato: “Cosa resterà delle canzoni di Sanremo 2025? Nulla”.

Dopodiché, Linus ha avuto da ridire anche sul vincitore Olly e le sue parole sono immediatamente divenute virali sui social. Per non parlare della velata minaccia a Carlo Conti…

La minaccia scherzosa a Carlo Conti

Il direttore di Radio Deejay non ha risparmiato neppure il vincitore, e ha piuttosto sostenuto: “È un bel personaggio, anche lui carino. Prima di dire che sia il futuro della musica però, aspetterei un attimo”. Secondo Linus e molti altri big delle radio, le canzoni di oggi non hanno niente a che vedere con le ballad e i brani storici proposti durante le varie edizioni passate del Festival di Sanremo. Proprio per questo, l’uomo ha aggiunto divertito: “Sono passati due mesi… La sola canzone che ci ricorderemo fra 10 anni sarà Cuoricini”. Insomma, le scelte fatte dal direttore artistico Carlo Conti non hanno minimamente convinto Linus, che lavora con la musica da più di 30 anni.

Durante un’intervista con La Stampa, inoltre, Linus ha ironizzato sulla remota possibilità che gli venga chiesto di condurre la kermesse sanremese al posto dell’abbronzatissimo fiorentino: “Il Festival ha già un presentatore e direttore artistico che resterà in carica per altri due anni“. E ha concluso sorridendo: “Dovrei andare a tagliare le gomme a Carlo Conti per avere qualche possibilità. Ma non so come si fa“.