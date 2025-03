Chiara Ferragni, spunta l’accusa infamante: “Picchiato e cacciato di casa” | Parla lui, ma le 2 versioni fanno a pugni

Chiara Ferragni e quell’accusa che fa ancora discutere. Ecco che cos’era stato detto.

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez è stata una di quelle più seguite e più amate di sempre, in quanto i loro followers hanno visto nascere quelli che sarebbero diventati in seguito “I Ferragnez”.

Sui social le immagini e i video che riguardavano i loro bambini erano tra quelli più guardati, anche perché Leone e Vittoria, con la loro semplicità, completavano l’impressione della canonica famiglia perfetta.

Poi, quella che a molti appariva come una coppia inossidabile purtroppo ha iniziato a sgretolarsi, fino al crollo definitivo. Così, Chiara e Fedez, tra una frecciatina e l’altra, hanno iniziato a vivere le loro nuove vite da separati, pur restando sempre presenti nella vita dei loro pargoli.

Nonostante il divorzio, i due sono ancora al centro dei riflettori, soprattutto dopo la bomba pubblicata su YouTube da Fabrizio Corona. E ora è spuntato un ulteriore retroscena…

Chiara Ferragni e la rimozione della fotografia

In merito alla nuova vita privata di Chiara Ferragni, la nota influencer è attualmente impegnata in una nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, ma la love story sembra non essere gradita alla famiglia di lui, soprattutto alla mamma, Cecilia Pirelli.

Come leggiamo su rds.it, la Ferragni di recente ha dovuto chiedere un favore personale a Jovanotti, in quanto lei e il suo compagno hanno salutato il cantante nel camerino dopo un suo concerto, ma la foto di gruppo avrebbe scatenato il disappunto della famiglia Tronchetti Provera, e così la nota influencer ha chiesto al cantante se potesse rimuoverla dai social. L’ennesima situazione complicata, quella vissuta dalla Ferragni, oltre a quella che sta vivendo da un po’ grazie all’ex re dei paparazzi.

Le accuse contro Chiara Ferragni

A distanza di molti mesi, torna a galla un’accusa a carico di Chiara Ferragni. Che ci sia maretta tra Chiara Ferragni, Fedez e Fabrizio Corona non è un segreto per nessuno, visto che ad oggi ancora se ne parla, e la situazione è tutt’altro che risolta. L’abbiamo letto in questi giorni, in cui Chiara avrebbe diffidato Fabrizio, così come Fedez l’avrebbe fatto ammonire dal Questore di Milano.

L’ex re dei Paparazzi, del resto, aveva rivelato un retroscena inaspettato sulla rottura dei Ferragnez su dillingernews.it, facendo scoprire al pubblico un lato particolarmente irruento dell’influencer: “A mandarlo via di casa è stata lei. Questo dopo avergli messo le mani addosso per la prima volta in vita sua e averlo picchiato, dimostrando però, di aver fatto finalmente una cosa vera, reale, sentita, di pancia, che la rende normale…”. Come finirà questa storia?