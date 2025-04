Beatrice Luzzi a ruota libera sul GF e Cesara Buonamici: “Subivo molestie psicologiche” | La verità dietro alle gag in diretta

Beatrice Luzzi ha rivelato qual è il vero rapporto che la lega a Cesara Buonamici. Ecco che cos’è emerso.

Partiamo dal presupposto che non possiamo stare simpatici a tutti, a prescindere da quanto impegno ci possiamo mettere: ci sarà sempre qualche nostra caratteristica o azione che, intenzionalmente o meno, potrebbe causare fastidio a un’altra persona.

Da qui si generano delle antipatie che spesso ci portiamo avanti per tutta la vita. Beatrice Luzzi lo sa molto bene, e lo abbiamo visto durante la sua esperienza da gieffina al Grande Fratello, caratterizzato da pesanti litigi e contrasti che non si sono risolti neppure dopo l’uscita dalla Casa.

Infatti alcune frecciatine al vetriolo sono volate anche durante la sua recente esperienza in veste di opinionista nell’edizione che si è da poco conclusa. A ogni modo, sono molti i followers fedeli che seguono la Luzzi sin da quando ha aperto la porta rossa.

Molti quindi si sono chiesti come sia stato il rapporto tra lei e Cesara Buonamici. A questa domanda ha risposto direttamente la Luzzi in un’intervista a cuore aperto cui ha presenziato qualche giorno fa, ecco che cosa ha rivelato.

Le parole di Beatrice Luzzi sull’addio a Vivere

Prima di rivelarvi quali sono state le parole di Beatrice Luzzi nei confronti di Cesara Buonamici, volevamo riportarvi anche il motivo per cui all’epoca lasciò la nota soap opera Vivere, grazie alla quale era diventata assai famosa sul piccolo schermo.

Al Corriere della Sera ha dichiarato: “Quando lasciai la soap Vivere guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero super popolare, però quel ruolo mi stava consumando l’anima, aveva eroso la mia identità. Rivolevo la mia privacy, la mia libertà…”, confermando però che quella decisione ebbe conseguenze sul suo lavoro, in quanto ci mise un po’ a tornare in auge. Comunque, negli anni di stop dal mondo dello spettacolo svolse altri lavori, come scrivere le domande e le risposte per l’Eredità.

Le parole di Beatrice su Cesara Buonamici

Sempre in merito all’intervista concessa al Corriere della Sera, Beatrice Luzzi si è confessata a cuore aperto, rilasciando parecchie indiscrezioni in merito alla sua vita lavorativa e privata. Circa il rapporto lavorativo instaurato con Cesara Buonamici, la Luzzi ha dichiarato: “Quando nella scorsa edizione ero al GF come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola. Non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo. E non l’ho mai sentita dalla mia parte…”.

In merito invece ad Alfonso Signorini ha poi riferito: “Alfonso è un personaggio a 360 gradi, dipende da come gli gira, dall’angolatura da cui si pone. Quando è in buona è in buona, quando è in cattiva è in cattiva“. In molti si sono quindi chiesti: Beatrice tornerà in veste di opinionista anche nella prossima edizione, dopo queste parole?