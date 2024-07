Amici, il ballerino del talent semina sgomento tra i fan: “Fragile e distrutto” | La pesante diagnosi ha sconvolto la sua vita

Un ballerino del talent di Amici ha raccontato della sua terribile diagnosi. I fan del ragazzo non hanno potuto credere alle sue parole.

In queste ore, durante un’intervista, un ex ballerino di Amici ha svelato un retroscena della sua vita molto triste. Il ragazzo, dopo essersi sottoposto ad una serie di accertamenti, ha scoperto di essere affetto da una terribile malattia. Inutile dire che i fan del ballerino hanno mostrato tutta la loro vicinanza e la storia ha lasciato tutti quanti senza parole.

Amici di Maria De Filippi è un talent-show particolarmente seguito e amato dai telespettatori italiani.

Dalla trasmissione sono usciti cantanti e ballerini talentosi che, nel corso degli anni, hanno raggiunto sempre più fama e notorietà. Tra questi troviamo Ivan Cottini: i fan del programma si ricorderanno sicuramente di questo bravissimo ballerino. Dopo anni dal suo esordio, Ivan è tornato a parlare di sé in televisione, raccontando un retroscena della sua vita che veramente in pochi conoscevano.

Ecco però la storia del ballerino e della sua lotta contro una terribile malattia cronica e autoimmune.

La storia terribile dell’ex ballerino di Amici

Ivan Cottini, durante una recente intervista per Verissimo, ha parlato della malattia di cui è affetto: la sclerosi multipla. Ha spiegato di come un giorno, alzandosi dal letto, aveva perso quasi completamente la sensibilità alle gambe e non riusciva più a stare in piedi, facendosi persino la pipì addosso. “Mi rimisi a letto pensando alla stanchezza… E niente, al risveglio le cose erano decisamente peggiorate e ci siamo allarmati. In poche settimane avevo la diagnosi da sclerosi multipla. (…) Mi ritrovai così, fragile e distrutto” ha raccontato il ballerino.

Nonostante la terribile scoperta, Ivan non ha mai smesso di lottare e di fare quello che più lo rendeva felice, ossia danzare.

La lotta di Ivan Cottini contro la sclerosi multipla

Sempre durante l’intervista, Ivan ha raccontato che il primo anno dopo aver scoperto di avere la sclerosi multipla è stato il peggiore della sua vita, ed è stato come se avesse smesso improvvisamente di vivere. Nonostante però il dolore e la debolezza, il ballerino si è poi ricordato di avere 28 anni e che non poteva vedere il mondo intorno a lui scorrere mentre egli rimaneva immobile. Così ha deciso di rimettersi in gioco, senza fare rinunce e ricominciando piano piano a danzare. Ivan si è infatti continuato ad esibire anche da malato al Teatro dell’Ariston e sulla pista di Ballando con le Stelle.

Inutile dire che le sue parole hanno emozionato tutti, e hanno sicuramente regalato moltissima forza a chi, come lui, combatte ogni giorno contro la sclerosi multipla.