Doccia fredda per Ilary Blasi: il tradimento inaspettato travolge la conduttrice | Ormai il suo destino è segnato

Il destino pare essere segnato per Ilary Blasi: una novità inaspettata la travolge e il suo lavoro è messo in discussione. Ecco che cos’è successo.

Ilary Blasi non ha bisogno di presentazioni, in quanto il suo curriculum parla per lei: è passata da un ruolo all’altro nel campo televisivo, dimostrando a tutti il suo valore. In pochi avrebbero puntato su quella “Letterina” all’epoca, eppure grazie al suo talento e al suo modo di fare si è fatta strada. Eccome se ne ha fatta.

Eccelle alla conduzione e anche nella recitazione, come ha rivelato Giampaolo Morelli nel suo ultimo film, nel quale Ilary ha recitato. E la Blasi attualmente è al centro dell’attenzione non soltanto per il suo lavoro, ma anche per la sua vita sentimentale.

Dopo aver detto addio a Francesco Totti, entrambi hanno voltato pagina, anche se la pratica di divorzio è ancora in corso, lui con Noemi Bocchi e lei con Bastian Muller. Per quanto riguarda il lavoro, dopo aver perso l’Isola dei famosi, l’ex signora Totti ha registrato le puntate per Battiti Live al posto di Elisabetta Gregoraci.

Le voci di questi giorni l’avrebbero data già per certa anche in un nuovo lavoro, ma una doccia fredda ha travolto Ilary, la quale si è trovata con un pugno di mosche in mano. Il suo destino è segnato?

Il destino di Ilary Blasi

A prescindere da quello che vi riporteremo a breve, Ilary Blasi ha diverse frecce al suo arco, in quanto l’abbiamo vista nel documentario, Unica, trasmesso su Netflix che le ha regalato ancora maggiore notorietà. Per non parlare della Ilary scrittrice, la quale con il suo libro, Che Stupida – La Mia Verità, ha proseguito in maniera più approfondita il tema del docu-film trasmesso dal colosso dello streaming.

Da quello che si vocifera, a breve dovrebbe uscire il secondo capitolo di Unica, sempre sulla piattaforma di Netflix. Dopo questa notizia i fan non stanno più nella pelle, anche perché, se questa notizia fosse confermata, sui social si chiedono quale possa essere l’argomento di questo secondo capitolo. Non ci resta quindi che attendere ulteriori notizie in merito.

Doccia fredda per la conduttrice, perde il suo ruolo

Da giorni le indiscrezioni in merito al ritorno del reality La Talpa sono sempre più massicce. Per avere notizie certe bisognerà aspettare il 16 luglio, giorno in cui Pier Silvio Berlusconi comunicherà il palinsesto ufficiale della prossima stagione. Da quello che si vocifera però, il reality Mediaset dovrebbe sbarcare in autunno su Canale 5, e sarà gestito dal suo storico autore, Marco Salvati.

In merito alla conduttrice sono state dette diverse cose, lette anche su TvBlog. Siamo passati nel giro di pochi giorni dal nome di Ilary Blasi al ritorno di Paola Perego (dopo lo Spritz con Salvati), e infine anche a quello di Diletta Leotta. Tra smentite e rumors, siamo in attesa di notizie ufficiali. Ad ogni modo, dalle parole riportate da MowMag, pare proprio che il “tradimento” da parte di Mediaset nei suoi confronti ci sia stato: “il suo nome era davvero stato fatto per la conduzione de La Talpa, ma qualcosa è andato storto…Ilary non presenterà La Talpa“. Cosa ne pensate?