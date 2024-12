Nuova fiamma per Michelle Hunziker, dopo Eros e Tomaso ora ha occhi solo per lui | L’ammissione: “Il cuore vola…”

Dopo Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha una nuova fiamma. La conduttrice ha occhi solo per lui, sono inseparabili.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici, ex modelle e showgirl più amate e più seguite di sempre, in quanto la sua risata contagiosa è impossibile da dimenticare. Sempre bellissima, i suoi fan la seguono fin da quando sponsorizzava una nota marca di intimo.

Ha lavorato in svariati settori e il grande pubblico la ricorda sempre con affetto, anche se i suoi ruoli a Zelig, Love Bugs e Striscia la Notizia sono quelli che più le hanno regalato ampia popolarità.

Molto professionale e attenta al suo lavoro, la bella Michelle ha dimostrato a tutti il suo valore, che va ben oltre la semplice apparenza. Insomma, lei è il classico esempio di come, oltre alla copertina, un libro valga sempre la pena di essere letto.

Naturalmente, oltre al suo lavoro, di lei il pubblico è sempre stato interessato anche al suo versante sentimentale, per questo motivo non ha stupito il fatto che, dopo Eros e Tomaso, adesso nel suo cuore ci sia solo lui. Di chi parliamo?

Un tatuaggio dal significato profondo per Michelle Hunziker

Nel cuore di Michelle Hunziker, ovviamente, al primo posto ci sono le sue tre figlie, Aurora, Sole e Celeste, con le quali ha un rapporto speciale. Proprio qualche giorno fa, Michelle e la sua primogenita, si sono fatte un tatuaggio madre-figlia, con la scritta: “Liebe ohne Leiden“, ovvero “amore senza sofferenza“. A tal proposito, la Hunziker ha rivelato di voler un amore bello quanto quello di sua figlia con il giovane compagno Goffredo Cerza.

Inoltre, ha descritto il suo uomo ideale: “Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica, sono indipendente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Il cuore di Michelle batte per lui

Dopo Eros e Tomaso, c’è un nuovo principe nel cuore di Michelle Hunziker, la quale ha occhi soltanto per lui. Ovviamente parliamo del suo bellissimo nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Nonna Michelle è uno spettacolo con il suo Bignè, con il quale passa molto tempo e, quando c’è lui, si illumina di gioia.

In merito al nipotino ha inoltre rivelato: “Il tempo è il bene più prezioso della vita… Dedichiamolo a chi amiamo. Quando sto con le mie figlie e il mio Bignè il mio cuore vola…”. La Hunziker per il momento ha dichiarato di essere single, ma intorno a lei c’è tanto amore, da quello per le sue figlie, a quello per suo nipote, fino ad arrivare all’affetto fraterno per il suo ex, Eros: “Lui c’è sempre per me. E io ci sarò sempre per lui. È come un fratello per me. Forse Aurora non lo sa, ma tra noi c’è un legame speciale…”. Chissà se un giorno, il desiderio dei fan di rivederli assieme si avvererà…