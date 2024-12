Johnny Deep, ecco cosa si è ridotto a fare il figlio Jack | Altro che red carpet: ora gli tocca sgobbare come un mulo

Jack, il figlio di Johnny Deep è passato dal red carpet a questo lavoro umile che ha lasciato i fan senza parole. Ecco che cosa ha deciso di fare.

Johnny Depp non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno tra gli attori più bravi e seguiti di sempre. Ha interpretato molti personaggi di successo, che resteranno per sempre nella storia del cinema internazionale: passiamo dal mitico Capitano Jack Sparrow a Willy Wonka, e a molti altri ancora.

L’elenco è molto lungo, e grazie proprio alle sue brillanti interpretazioni Depp ha vinto numerosi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera. Inoltre, è anche un regista, un produttore cinematografico e un musicista.

Il famoso attore e sex symbol l’abbiamo visto ultimamente anche nel nostro Paese, sia per quanto riguarda il biopic su Amedeo Modigliani, per il quale sarà produttore e anche regista, che per la sua presenza al 30esimo anniversario di carriera di Andrea Bocelli.

Se di Johnny sappiamo praticamente tutto, in quanti di voi sanno che lavoro fa suo figlio, Jack? Dal red carpet a questo, non ci credereste mai.

Gli alti e bassi di Johnny Depp

Johnny Depp ha la recitazione nel sangue, sebbene agli esordi covasse ambizioni da musicista. Ha la capacità di interpretare qualunque ruolo in maniera eccellente, trasmettendo al grande pubblico i sentimenti più trasversali. Eppure, per quanto sia una presenza costante a Hollywood, per quanto riguarda la sua sfera privata ha vissuto notevoli alti e bassi.

Dopo svariate storie d’amore e flirt brevi del passato, è stato insieme alla collega Vanessa Paradis, per 14 anni, dalla quale ha avuto anche i suoi due figli, Lily-Rose Melody e John “Jack” Christopher Depp III. Dopo la loro separazione, l’attore ha avuto una travagliata convivenza (culminata con il matrimonio) con Amber Heard, finita in tribunale con accuse reciproche molto gravi. Il loro caso ha tenuto con il fiato sospeso il mondo, in quanto i loro nomi hanno un grosso impatto a livello mediatico. Dopo la fine del processo, concluso con il risarcimento da parte della Heard di 10,35 milioni di dollari verso l’ex compagno, entrambi hanno voltato pagina.

Il lavoro di Jack Depp

In mezzo a tutta questa confusione mediatica relativa anche alla vita sotto i riflettori dei loro genitori, i figli di Johnny Deep, Lily Rose e Jack Depp, stanno cercando di trovare la loro strada. In merito al figlio del Capitano Jack Sparrow, il giovane 22enne, come riportato da ilmattino.it, sta lavorando come barista in un noto locale a Parigi.

Come ha rivelato il proprietario, Edouard Chueke: “È un bravo ragazzo, spero che il prossimo anno torni a lavorare per me. È difficile trovare bravi dipendenti come lui…”. Per il momento, da come abbiamo potuto intuire, il giovane Jack non ha intenzione di seguire le orme di famiglia, preferendo una vita normale, lontana dai riflettori. Chissà cosa farà da adesso in poi…