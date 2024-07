Zodiaco e VIP italiani: ecco a quale celebrità corrisponde il tuo segno zodiacale | Quando ho scoperto la mia sono caduta dalla sedia

Vi sveliamo con quale vip italiano condividete lo stesso segno zodiacale: resterete stupiti dai nomi, anche perché magari avete molte più cose in comune di quello che potreste pensare.

I segni zodiacali, così come l’oroscopo, sono temi che da sempre hanno diviso l’opinione pubblica. Ci sono coloro che vi credono ciecamente, e non escono neanche di casa se non hanno letto il loro oroscopo del giorno, chi invece appena vede Paolo Fox in tv cambia canale immediatamente, e infine ci sono quelli che non hanno ancora preso una posizione definitiva.

Naturalmente, non c’è una valenza scientifica in merito all’Astrologia, più che altro è un modo di vedere la vita: o ci credi, oppure no, alla fine non ci sono tante sfumature in merito. Ma, a prescindere dal fatto che ognuno è l’artefice del proprio destino, sperare non costa nulla.

Per questo, potreste vedere questo articolo come un momento di svago, senza dargli troppo peso qualora voi non ci crediate, mentre tutti quelli che hanno fatto dello Zodiaco un mantra di vita troveranno sicuramente delle similitudini con quello che staremo per dirvi.

Nel rispetto totale del pensiero altrui, oggi vogliamo rivelarvi i nomi di alcuni Vip italiani che hanno il vostro stesso segno zodiacale. Chissà, magari anche a voi il loro successo porterà fortuna…

Zodiaco e Vip italiani: i primi 6 segni zodiacali

Parliamo dei primi 6 segni dello zodiaco e dei vip italiani nati sotto quella particolare stella:

Ariete (21 marzo – 19 aprile): È il segno zodiacale di Miriam Leone e Alessandro Preziosi. I nati sotto questo segno di fuoco sono molto passionali e audaci, ma anche molto impulsivi; Toro (20 aprile – 20 maggio): È il segno zodiacale di Barbara D’Urso e Ilary Blasi. Questo segno è tenace, sensuale, testardo e ama l’eleganza in tutti gli aspetti di vita; Gemelli (21 maggio – 20 giugno): È il segno zodiacale di Paolo Bonolis e Pippo Baudo, e i due lo rispecchiano perfettamente, in quanto sono bravi nella comunicazione, aperti agli altri e a nuove sfide, e anche molto abili in quello che fanno; Cancro (21 giugno – 22 luglio): È il segno zodiacale di Alba Parietti e Gabriel Garko: i nati sotto questo segno sono sensibili, creativi e sognatori; Leone (23 luglio – 23 agosto): È il segno di Raoul Bova e Arisa. I leoncini appaiono spesso molto orgogliosi ma sono anche molto leali, generosi e passionali; Vergine (24 agosto – 22 settembre): È il segno di Sofia Loren e Belen Rodriguez e i possessori di questo segno zodiacale appaiono molto perfezionisti, attenti e anche prudenti.

Zodiaco e Vip italiani: gli ultimi 6 segni zodiacali

Ed eccoci giunti agli ultimi 6 segni zodiacali presenti nello zodiaco con i loro corrispettivi vip italiani:

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): È il segno zodiacale di Monica Bellucci e Jovanotti; i nati sotto questo segno appaiono con un forte gusto estetico, molto empatici ed equilibrati; Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): È il segno di Eros Ramazzotti e Alessia Marcuzzi, le cui personalità risultano essere molto forti, passionali, fascinose e misteriose; Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): È il segno di Gianni Morandi e Paola Cortellesi. Le persone che “portano” questo segno sono molto generose, amanti delle novità e molto espansive; Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): È il segno di Christian De Sica e Marco Mengoni, la cui influenza zodiacale li porta ad essere a volte malinconici ma anche molto ambiziosi e riflessivi; Acquario (20 gennaio – 19 febbraio): È il segno di Michelle Hunziker e Valentino Rossi. Questo è il segno per eccellenza che meglio rappresenta l’indipendenza, la libertà e la pazienza; Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È il segno di Alessandro Gassmann e Francesca Michielin. I nati sotto questo segno sono molto empatici verso gli altri, romantici, sensibili e hanno molta fantasia.

Siamo curiosi, il vostro alter ego Vip vi rispecchia?