“Vomitavo 3 volte prima di dormire”: la supermodella crolla e confessa tutto, ha rischiato davvero il peggio

La confessione della supermodella che ha sconvolto il mondo intero. Il successo avuto le è costato veramente caro.

In queste ore è divenuta virale la confessione di una nota supermodella. Quando in passato cominciò ad avere successo, la donna si rese conto di quanto fosse difficile convivere con la notorietà. Questo la portò ad avere un terribile vizio che purtroppo le è costato molto caro.

Ma ecco nel dettaglio la toccante storia della modella e la cattiva abitudine che ha adottato negli anni per non pensare al successo.

Purtroppo si sa, la fama dà e la fama toglie. Moltissimi personaggi famosi, a seguito di un po’ di notorietà, hanno avuto a che fare con bruttissime dipendenze e problemi mentali. Questo perché non è tutto oro quel luccica e dietro alla carriera e al successo possono nascondersi dei grandissimi ostacoli. In queste ore, ad esempio, è divenuta virale la storia di Elle Macpherson, la bellissima supermodella oggi 60enne.

Come riportato da Vanity Fair, Elle ha raccontato approfonditamente la sua storia e la confessione ha scioccato il mondo intero. Ma ecco perché.

Le assurde rivelazioni di Elle Macpherson

In molti si ricorderanno di Elle Macpherson perché, da più giovane, la donna era soprannominata The Body (proprio per il suo fisico statuario). In queste settimane la modella ha deciso di scrivere un libro autobiografico, dove ha raccontato come la sua vita fosse tutto, fuorché perfetta. “Da fuori sembrava che stessi facendo un ottimo lavoro, ma dentro di me stavo davvero lottando”, ha raccontato. Quando nacque suo figlio Cy, Elle cominciò ad avere una forte ossessione per l’alcool, in particolar modo per lo champagne. Subito dopo ebbe Flynn, il suo secondo figlio, e quando metteva entrambi a dormire si rifugiava poi nella vodka per rilassarsi.

Nessuno lo sapeva e, grazie ad una precisa organizzazione, è riuscita per molto anni a mantenere perfettamente questo segreto.

Il vomito come ‘soluzione’

La donna ha raccontato anche che aveva dei bruttissimi blackout, che le facevano addirittura dimenticare cosa stesse dicendo. Dopo poi aver bevuto la sua dose giornaliera di vodka, Elle correva in bagno e procedeva con il solito step: “Mi infilavo le dita in gola e mi assicuravo di vomitare tre volte prima di andare a dormire. Dovevano essere sempre tre volte”. Quando poi le persone attorno a lei cominciarono a sospettare il suo stato preoccupante, le consigliarono immediatamente di disintossicarsi.

Per fortuna adesso la modella tocca più alcool da vent’anni e il suo libro ‘Elle: Life, Lessons & Learning to Trust Yourself’ è la sua più grande rivincita!