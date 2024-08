“Voglio tornare al Grande Fratello”: la showgirl lo grida a gran voce | Signorini è stato messo sugli attenti

Una nota showgirl ha rivelato che le farebbe molto piacere ritornare al Grande Fratello e lo dice senza mezze misure, sperando quindi che Alfonso Signorini possa intercettare il suo messaggio.

La nuova edizione del Grande Fratello è ormai alle porte in quanto non manca molto prima che la porta rossa si aprirà nuovamente e accoglierà i nuovi gieffini. Tra l’altro quest’anno, sarà un anno di cambiamento in quanto la location consona sarà diversa, dopo lo sgombero da CineCittà.

Come succede sempre prima dell’imminente inizio, sono molti i rumors che circolano con i nomi dei possibili candidati, anche perché ricordiamo che ci saranno nuovamente sia nip che vip, visto che la scorsa edizione hanno funzionato egregiamente.

C’è molta pressione sui reality e questo l’abbiamo capito dopo la decisione dell’Ad di Mediaset di confermare il GF, escludendo però l’Isola dei famosi a favore de, La Talpa e facendo il bis con Temptation Island. Proprio per questa tensione, Alfonso Signorini da quello che possiamo capire sta cercando di creare un’edizione ricca di colpi di scena.

Chissà dunque se accoglierà la richiesta della nota showgirl la quale ha chiesto a gran voce di tornare al Grande Fratello? Lei l’amo l’ha lanciato bisognerà vedere se il conduttore abboccherà.

Le news sul Grande Fratello

Di indiscrezioni come dicevamo ne stanno circolando moltissime su quella che dovrebbe essere la prossima edizione del Grande Fratello. Per il momento sappiamo che Alfonso Signorini e Cesara Buonamici torneranno ai loro posti dell’anno scorso e che questa edizione dovrebbe iniziare il 16 settembre con doppio appuntamento, il lunedì e il giovedì come rivelano da TvBlog.

Inoltre sempre la stessa rivista fa sapere in merito ai nomi del cast: “Dopo avervi annunciato la presenza di Lino Giuliano, Maika Randazzo ed Alessia Pascarella (oltre a tre ex regine di Non è La Rai, ovvero Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere)” che ci sarebbero 4 grandi rifiuti della lista stilata da Alfonso.

A non voler entrare nella Casa sarebbero Karina Cascella, Francesco Oppini, Thomas Ceccon e Emanuele Filiberto di Savoia come ha rivelato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Lui ha rifiutato nonostante gli fosse stata proposta un’ottima offerta economica e una permanenza limitata nella casa più spiata dagli italiani…”.

La nuova richiesta

Dai nomi riportati in precedenza è chiaro come Alfonso Signorini stia cercando di portare dei concorrenti di categoria per la prossima edizione. In merito a questo suo obiettivo, c’è un’ex gieffina che vorrebbe tanto tornare al Grande Fratello, stiamo parlando di Francesca De Andrè, la quale partecipò nel 2019 con l’allora padrona di casa, Barbara d’Urso.

La figlia di Cristiano De Andrè ha rivelato al magazine Nuovo: “Sono pronta per tornare in televisione! In autunno riparte il Grande Fratello e vorrei tanto rientrare nella Casa di Cinecittà…”. Cosa ne penserà Alfonso Signorini? Per il momento il suo nome non compare nell’elenco del cast, ma chissà tutto può succedere, non credete?