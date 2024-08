“Voglio avere un figlio”: l’ex gieffina parla senza freni | Dopo il matrimonio pronta ad affidarsi alla scienza

L’ex gieffina ha ammesso in queste ore di desiderare un figlio. Dopo il matrimonio le manca soltanto questo passo importante.

In queste ore, una nota ex gieffina ha rivelato durante un’intervista di sognare un figlio con il proprio compagno. Dopo essersi sposata da poco, è disposta persino ad affidarsi alla scienza per perseguire questo suo desiderio. Sui social non si sta parlando d’altro e i fan della donna le hanno immediatamente mandato svariati messaggi di supporto.

Ma di chi si tratta? E perché questo suo sogno ha qualche ostacolo da superare? Scopriamolo subito insieme nel seguente articolo.

Dal Grande Fratello sono uscite moltissime coppie che ancora oggi, dopo anni e anni, stanno ancora assieme. Tra queste non possiamo non ricordare Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Rosalinda Cannavò e Andre Zenga o Paolo e Letizia dell’ultima edizione. Tre le più amate dagli italiani, inoltre, non possiamo non citare Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, dopo essersi conosciuti dentro la casa più spiata d’Italia, si amano ancora come il primo giorno e lei è attualmente incinta.

In queste ore però, un’altra protagonista della trasmissione ha parlato del suo amore e del desiderio che cova dentro di sé da un po’.

L’ex gieffina che sogna un figlio

L’ex gieffina in questione è Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia che dentro la casa del Grande Fratello dimostrò quanto il suo carattere e la sua personalità fossero forti e volitivi. La donna, in passato, ebbe una relazione di undici anni con Lorenzo Amoruso e prima ancora era sposata con Francesco Cozza, con il quale ha avuto i suoi splendidi figli Nicolas e Francesco Pio. Se per anni non è stata troppo fortunata in amore, recentemente ha riscoperto la sua felicità con Stefano Oradei, ex ballerino di Ballando con le Stelle.

E, dopo essersi sposata con Stefano, Manila ha affermato di voler allargare la famiglia nonostante i suoi 46 anni.

Le parole di Manila Nazzaro

Come riportato da Isa e Chia, durante una sua recente intervista per Chi Manila ha spiegato: “Ci piacerebbe molto. Mio padre, quando ho partecipato a Miss Italia nel 1999, mi ha ricordato che niente è impossibile. E quella frase lì me la sono portata ovunque.” Sempre durante un’intervista per Di Più Tv, la Nazzaro ha detto di essere disposta a lottare per ottenere un figlio: “Ho deciso di lottare perché voglio un figlio a 46 anni.. Non è semplice diventare mamma ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Siamo pronti ad affidarci anche alla scienza.”

Non ci resta quindi che mandarle un abbraccio e augurarle di poter coronare il suo sogno di avere un altro figlio!