Vladimir Luxuria, tutta la verità sulla proposta indecente al bar: “Mi sono girate le ovaie” | Non gliele ha mandate a dire

Vladimir Luxuria ha raccontato i dettagli di quella proposta ricevuta al bar che l’ha fatta infuriare, e non le ha mandate a dire a nessuno.

Vladimir Luxuria è la nota conduttrice, attivista, scrittrice, attrice, personaggio televisivo ed ex politica che, nel corso degli anni, ha fatto molto parlare di sé, sia in merito alla sua vita lavorativa che privata.

L’abbiamo vista lavorare a 360° all’Isola dei Famosi, raggiungendo un record in assoluto, essendo lei l’unica ad aver preso parte a tutti i ruoli nel noto reality, passando da naufraga a inviata, fino ad arrivare alla mansione di opinionista e infine conduttrice.

I fan la seguono da sempre, così come ammirano anche le sue interpretazioni viste a teatro, come nell’attuale spettacolo ancora in corso, Princesa, basata sulla storia vera e drammatica vissuta da Fernanda Farias De Albuquerque.

Non ha passato una vita facile Luxuria, e lo possiamo capire anche da quella proposta ricevuta in un bar che l’ha fatta parecchio arrabbiare.

Le parole di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha di recente rilasciato un’intervista a cuore aperto a La Volta Buona di Caterina Balivo, come riportato da Vanity Fair, dove ha parlato un po’ di tutto, arrivando anche alla fede e al ruolo fondamentale che ha avuto Papa Francesco, nell’aiutarla a ritrovarsi: “Mi sono riavvicinata alla Chiesa grazie a Papa Francesco. Mi sono riconciliata con la mia fede grazie a lui… Quando fu eletto Papa Francesco, e per la prima volta sentii parlare di inclusione e ascolto, mi sentii davvero sollevata. Cominciai a tornare in chiesa…”.

In merito alla sua vita privata, invece, ha dichiarato di essere single: “Danilo è un amico. Si è parlato di noi come fidanzati, ma non lo è. Lo dico per non bloccare i pretendenti, sia miei che suoi. Il mercato è libero. Gli voglio bene, ma sono libera e super accessoriata…”.

La proposta ricevuta da Vladimir

Sempre a La Volta Buona, Vladimir Luxuria si è lasciata andare, confidando di quella proposta che ricevette da un bullo della sua infanzia al bar del suo paese, in cui ritornò quando era ormai famosa. Come ha raccontato, quell’uomo le ha fatto passare momenti molto difficili e, quando lei diventò parlamentare, con totale nonchalance e con la scusa di offrirle un caffè le avrebbe chiesto di raccomandare il figlio a un concorso pubblico.

Così Luxuria, che non la manda di certo a dire, ha rivelato: “Io giravo il caffè, ma mi giravano le ovaie in una maniera ragazzi… guarda il caffè lo prendo ma io non raccomanderò tuo figlio: non perché mi voglio vendicare, ma perché tu devi insegnare a tuo figlio la dignità, quella che tu non mi hai mai dimostrato…“.