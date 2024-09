Vittorio Feltri sbrocca in diretta sul caso Sangiuliano, la bordata volgare gela tutti in studio: “Per carità, ma cosa dice?” | Sono volate parole irripetibili

Vittorio Feltri ha detto la sua sul caso Sangiuliano. Le sue parole hanno raggelato tutto il pubblico in studio.

Vittorio Feltri è un noto giornalista italiano che ha anche ricoperto il ruolo di Consigliere Regionale della Lombardia. In queste ore, l’uomo è stato ospite di una nota trasmissione e le sue dichiarazioni hanno gelato tutto il pubblico in studio.

Le sue parole sono poi divenute immediatamente virali sui social e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Nelle ultime settimane non s’è sentito parlare d’altro che del caso Sangiuliano. L’ex Ministro della Cultura è stato coinvolto in uno scandalo con Maria Rosaria Boccia. La motivazione? I due erano amanti e Sangiuliano avrebbe portato spesso con sé la donna in giro per l’Italia, e secondo alcune indiscrezioni avrebbe utilizzato i soldi del Ministero per le loro ‘scappatelle’ clandestine.

Vittorio Feltri, ospite di L’Aria che Tira ha detto la sua sulla storia, e le sue parole hanno lasciato tutti quanti a bocca aperta.

Il commento di Vittorio Feltri

Durante una delle ultime puntate di L’Aria che Tira, Feltri è stato invitato perché in stretti rapporti con il Ministro Sangiuliano. Non appena il giornalista Parenzo gli ha domandato come gli abbia presentato Maria Rosaria Boccia, Vittorio si è innervosito, e ha dato una drastica e inaspettata risposta: “Come una sua amica. Come volevi che me la presentasse? Come la sua tr**a?”

Inutile dire che le sue parole hanno lasciato tutto il pubblico in studio senza parole, e lo stesso Parenzo ha deciso di riprendere l’ospite.

– Come ti è stata presentata Boccia?

– Come un’amica. Come volevi che me la presentasse? Come la sua troia?

Feltri lascia lo studio. Livello infimo #lariachetira pic.twitter.com/xNbQVZZQQG — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 10, 2024

La reazione di Parenzo a queste parole

Parenzo, dopo aver sentito la risposta di Vittorio Feltri, ha immediatamente preso le distanze da tale affermazione: “Feltri per carità! Ti prego.. Non usare queste parole, ti prego. Usiamo un linguaggio consono”. Tuttavia, il giornalista non ha preso bene questa ramanzina e, senza pensarci due volte, si è tolto il microfono e ha abbandonato la diretta. Una reazione che, a detta di molti, è stata poco ortodossa e, inutile dirlo, è divenuta immediatamente virale sui social.

Insomma, il caso Sangiuliano ha acceso gli animi e anche Vittorio Feltri non è riuscito a mantenere la calma. Voi che ne pensate di tutta questa vicenda?