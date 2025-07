Vittoria amara per Cristina Plevani, dopo la rissa con Dino Giarrusso arriva la coltellata dell’ex naufraga: “Invisibile e stratega”

Altro che vittoria meritata! Per un ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Cristina Plevani non avrebbe dovuto primeggiare. Ma perché?

Questa edizione de L’Isola dei Famosi è da poco giunta al suo termine, ed è culminata con la vittoria della regina dei reality show Cristina Plevani. Tuttavia, questo incredibile e inaspettato trionfo non ha entusiasmato un’ex naufraga e compagna di viaggio della donna.

Non è bastata la rissa con Dino Giarrusso a far chiacchierare… questa volta ,ci si è messa di mezzo anche la ragazza, con una frecciatina decisamente pungente. Ma ecco cosa è accaduto.

Cristina Plevani è conosciuta al grande pubblico per essere stata la primissima vincitrice del reality show Grande Fratello. Il suo percorso dentro la casa più spiata d’Italia fu particolarmente chiacchierato per la sua relazione con Pietro Taricone e da molti fu soprannominata come la ‘Cenerentola triste’.

A distanza di decenni dal suo primo esordio in televisione, la donna ha partecipato a questa edizione dell’Isola dei Famosi e, contro ogni aspettativa, ha pure vinto. Eppure, non tutti hanno apprezzato questa scelta del pubblico.

Le frecciatine di Ahlam El Brinis

A distanza di qualche giorno dalla fine del programma, l’ex naufraga Ahlam El Brinis ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa durante una sua intervista per LolloMagazine. A partire da Dino Giarrusso, un concorrente particolarmente discusso di questa edizione per la sua rissa avvenuta in diretta tv con Omar Fantini: “Ho visto Dino afferrare Cristina, poi Omar… ed è stata una scena davvero forte. Secondo me, Dino doveva essere squalificato“.

Oltre alle critiche sulla mancata squalifica, la ragazza ha deciso di commentare anche la vittoria di Cristina senza troppi peli sulla lingua.

La vittoria “non meritata” di Cristina Plevani

Come riportato da Isaechia.it, Ahlam non ha particolarmente apprezzato l’esito finale di questa edizione del reality show: “Cristina è stata molto invisibile per gran parte del programma. Ha dato poco a livello emotivo e di contenuto e ha sempre cercato di rimanere in ombra. Secondo me è stata una strategia per arrivare alla fine. Ci sono state persone che hanno dato molto di più e meritavano la vittoria“. A detta della modella, infatti, Loredana Cannata avrebbe dovuto vincere il programma: “Ha dato tanto in ogni momento, con sincerità… Meritava tantissimo“.

Come se non bastasse, sui social molti utenti hanno dato ragione all’ex naufraga: per Cristina Plevani deve essere stato sicuramente un boccone amaro da ingoiare.