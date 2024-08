‘Vincerà sicuramente lui’: Carlo Conti lo scopre durante le ferie | Il performer ha già la vittoria in pugno

Carlo Conti ha scoperto una dura verità durante le sue ferie estive. Qualcuno sostiene di conoscere già il vincitore di Tale e Quale Show.

Il mitico Carlo Conti è attualmente in ferie e sta aspettando soltanto di tornare in televisione con l’iconica trasmissione Tale e Quale Show. Proprio in queste ore il conduttore ha annunciato tutti i nomi dei concorrenti di questa nuova edizione. Tra l’elenco ne emerge uno in particolar modo e qualcuno sostiene che sarà sicuramente lui a vincere il programma.

Ecco però chi è il performer di cui stanno parlando gli italiani in queste ore e cosa ne pensa Carlo Conti.

L’estate sta ormai finendo e tra poco torneranno le trasmissioni invernali che tutti quanti amiamo e seguiamo con passione. Tra queste non possiamo non ricordare Amici, Uomini & Donne, La Talpa e anche Tale e Quale Show. Quest’ultima trasmissione è particolarmente seguita dagli italiani che amano vedere i vip esibirsi nei panni di qualcun altro. Le somiglianze a volte fanno impressione e alcuni concorrenti si sono impegnati veramente moltissimo.

In queste ore, il timoniere Carlo Conti ha pubblicato sui social la lista dei nomi che parteciperanno quest’anno.

I concorrenti di questa edizione di Tale e Quale Show

Ad anticipare a tutti quanti i nomi dei tanto attesi concorrenti è stato direttamente Carlo Conti sul proprio profilo Instagram. I vip che quest’anno si sfideranno saranno esattamente: Justine Mattera, Amelia Villano, Kelly Joice, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Roberto Ciufoli, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato e Simone Annichiarico. Un cast sicuramente interessante che ha immediatamente attirato l’attenzione dei telespettatori.

Ad emergere da questa lista è stato però un nome in particolare: quello dell’ex allievo della scuola più famosa d’Italia.

Chi è Thomas Bocchimpani

I veri fan della trasmissione di Amici di Maria De Filippi si ricorderanno alla perfezione del dolce e talentoso Thomas Bocchimpani. Il ragazzo aveva partecipato durante la sedicesima edizione del talent show ed era entrato nel cuore di moltissimi italiani. Nonostante il ragazzo si fosse poi aggiudicato soltanto la sesta posizione, Thomas aveva ricevuto immediatamente un contratto discografico. Inutile dire quindi che in molti hanno già ipotizzato che a vincere Tale e Quale Show sarà lui, viste anche le sue incredibili doti canore. “Vincerà sicuramente lui!” Qualcuno scrive, ma sarà davvero così?

Non ci resta quindi che attendere la trasmissione di Carlo Conti e vedere se Thomas avrà davvero la meglio!