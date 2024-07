Veronica Peparini lo ammette: “Non è facile…” | La nascita delle sue bimbe ha cambiato tutto: la confessione inaspettata

Le parole di Veronica Peparini sulla nascita delle sue bimbe. Ecco la confessione inaspettata sulle gemelline.

In queste ore l’ex professoressa della scuola di Amici Veronica Peparini ha parlato della nascita delle sue bimbe. La donna ha fatto una confessione inaspettata che ha lasciato tutti i fan senza parole. La nascita delle gemelle Penelope e Ginevra sembra aver cambiato tutto, e la ballerina ha deciso di parlarne apertamente con il pubblico che la segue.

Veronica Peparini è sicuramente una delle professoresse che più è rimasta nel cuore nella storia di Amici.

Oltre ad essere una grandissima professionista, la donna ci ha fatto anche sognare con la sua storia d’amore con Andreas Müller, ex allievo e ballerino della scuola. Tra i due è stato amore a prima vista e, nonostante la loro relazione abbia sollevato non poche critiche, ancora oggi sembrano più affiatati che mai. Dal loro amore sono persino nate le splendide gemelline Penelope e Ginevra. Dopo qualche mese, Veronica ha deciso di raccontare com’è andata la nascita e cosa ha dovuto passare successivamente.

Le sue parole hanno emozionato tutti i fan della donna, ecco nello specifico perché.

La gravidanza di Veronica Peparini

Ginevra e Penelope non sono le prime figlie della Peparini. La donna ha infatti altri due bellissimi bambini: Daniele e Olivia, concepiti con Fabrizio Polli. Tuttavia, questa gravidanza è stata differente rispetto alle precedenti, e si è dimostrata ricca di complicazioni. Questo perché si trovava certamente in una fase della sua vita differente, che comportato alcune problematiche durante i primi mesi di gestazione. Per fortuna però, le bambine sono nate il 18 di marzo e oggi sono la felicità della mamma e del papà Andreas.

La donna, proprio in queste ore, ha deciso di condividere sui social delle foto che hanno emozionato i suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Le parole della donna su Instagram

Veronica ha sottolineato un aspetto di cui quasi nessuno parla mai sui social dopo una gravidanza: il cambiamento del proprio corpo. “Prima.. dopo.. per loro. Non è facile sentirsi bene con il proprio corpo dopo una gravidanza, con la stanchezza, il lavoro, la vita.. però poi le guardi e tutto svanisce!” Dopodiché, Veronica ha cercato di mandare un messaggio di supporto a tutte le mamme che la seguono, dicendo di non smettere mai di praticare attività sportiva. Avere un corpo che ci appaga è sempre fondamentale, a prescindere dall’età.

Inutile dire che le immagini e le foto hanno emozionato tutti i fan della donna e sono stati in molti a mandarle dei messaggi di incoraggiamento.