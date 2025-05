Veronica Gentili su tutte le furie, ora i naufraghi rischiano il rimpatrio | Incastrati dalle riprese: “Non possiamo, ma lo facciamo”

Come mai Veronica Gentili è furiosa con i naufraghi, i quali potrebbero addirittura rischiare di uscire dal reality? Facciamo chiarezza in merito a quelle riprese.

L’Isola del Famosi è iniziata da poco e sono già molteplici le ragioni per cui si parla di questa edizione, in quanto non c’è soltanto curiosità per il nuovo staff ma anche per alcuni eventi che hanno diviso l’opinione pubblica.

Sicuramente, c’è tanta curiosità in merito all’arrivo di Veronica Gentili in veste di conduttrice, Simona Ventura in veste di opinionista e Pierpaolo Pretelli in veste di inviato. Da quanto si può leggere in rete però, le prime opinioni in merito sono positive, per il momento pare che tutto fili liscio tra loro, e lo conferma anche lo share.

Dopo il flop de La Talpa e The Couple, dai piani alti puntano molto su questa nuova edizione. In merito ai naufraghi, invece, abbiamo due gruppi, i Senatori e i Giovani, ma entrambi sembrano essersi dimenticati alcune regole fondamentali.

Ecco che cosa hanno combinato i naufraghi per far arrabbiare Veronica Gentili e perché, dopo quelle riprese, rischierebbero addirittura il rimpatrio? Facciamo chiarezza.

Il gruppo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è iniziata e abbiamo visto già svariate lacrime, polemiche, infrazioni e addirittura qualche sceneggiata che non ha convinto molto. I partecipanti che sono partiti per Honduras ancora in gara sono: Antonella Mosetti, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti, Cristina Plevani, Camila Giorgi, Teresanna Pugliese, Omar Fantini, Mirko Frezza, Angelo Famao, Paolo Vallesi, Chiara Balistreri, Nunzio Stancampiano, Alessia Fabiani, Carly Tommasini, Mario Adinolfi, Lorenzo Brum, Spadino, Ibiza Altea e Dino Giarrusso.

Con stupore il primo a essere stato eliminato è stato Lorenzo Tano, il quale – incredulo – sperava di finire in un’altra spiaggia, ipotesi smentita immediatamente dalla Gentili, la quale ha confermato: “No, Lorenzo: ti informo che tu sei stato davvero eliminato e non andrai sulla spiaggia di Montecristo. Ci vediamo in Italia”. Tra l’altro, questa eliminazione non è stata gradita da molti, in primis dalla sua fidanzata, Lucrezia Lando, e da sua mamma, Rózsa Tassi, la quale ha commentato: “Solo perché sei il figlio di Rocco Siffredi vieni eliminato??? Ma dai, l’educazione non viene mai premiata: l’unico che non ha mai dato problemi. Che amarezza: troppo sprecato per il mondo della tv”.

Mirko infrange le regole e comunica con i Giovani al di fuori dell’orario consentito.

Come interverrà lo Spirito dell’#Isola? pic.twitter.com/H4R03PX9nU — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2025

I provvedimenti di Veronica Gentili

Come dicevamo, in questa Isola dei Famosi abbiamo già visto delle violazioni al regolamento che hanno fatto arrabbiare Veronica Gentili. Come se non bastasse, a distanza di poco dal caso dell’accendino-gate, le telecamere hanno ripreso una nuova inadempienza.

In questi giorni, infatti, Mirko Frezza avrebbe comunicato con i Giovani fuori dall’orario consentito, organizzando un baratto tra il loro fuoco e il pesce dei rivali. Così, dopo aver pattuito di spartire il pesce, Mirko è andato da Fantini, il leader dei Senatori, e gli ha chiesto se ciò costituisse una violazione del regolamento, e la sua risposta è stata. “Non possiamo farlo, però lo facciamo“. Lo Spirito dell’Isola ha già comunicato che saranno presi provvedimenti per questa azione: chissà cosa farà Veronica durante la prossima puntata… Qualcuno sarà eliminato? Molti hanno suggerito ironicamente di lasciare che sia Super Simo a occuparsene, viste le sue sfuriate nei reality passati.