Veronica Gentili, spunta il torrido mutande-gate: “Una vita che vado in giro senza” | Studio e ospiti in fiamme

Veronica Gentili e il retroscena sul mutande-gate che è tornato nuovamente virale sui social. La scena scatenò il panico in studio.

Veronica Gentili è attualmente impegnata con l’Isola dei Famosi, dove ricopre i panni di conduttrice, affiancata da Simona Ventura e Pierpaolo Petrelli. In queste ore però, il famoso caso mutande-gate è tornato virale sui social e la discussione avvenuta in studio ha sconvolto gli italiani.

Ma di cosa si tratta? E perché il nome della giornalista è associato a questa scena, che avvenne proprio in televisione? Non ci resta che scoprirlo assieme.

La Gentili è senza ombra di dubbio una grandissima professionista. Nel corso della sua carriera, la donna è riuscita pian piano ad entrare nel cuore degli italiani per la sua grandissima forza ed eleganza. Proprio per questo, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di affidarle un incarico assai importante: quello di condurre il reality l’Isola dei Famosi.

Dopo il suo esordio durante la prima puntata, la donna è però divenuta virale sui social per una scena epica.

Il famoso mutande-gate di Veronica Gentile

I più attenti si ricorderanno alla perfezione di quando, nel 2013, Veronica Gentili fu coinvolta in una lite furiosa in diretta tv. Ospite di La guerra dei Mondi su Rai 3, fu domandato alla giovane attrice e conduttrice da Pippo Baudo se fosse mai scesa a compromessi per emergere nel suo ambiente. La Gentili ammise che moltissimi uomini le avevano avanzato proposte indecenti, ma nonostante ciò non aveva mai accettato una richiesta simile. A questo punto, un’altra ospite della puntata esplose dopo le sue affermazioni.

Laura Ravetto, ex onorevole del PdL, chiese a Veronica di fare nomi e cognomi e aggiunse un’affermazione incredibile.

La furia di Laura Ravetto in diretta tv

Come riportato da Fanpage.it, la Ravetto iniziò quindi ad accusare la Gentili, dicendole: “Perché non li hai denunciati? Fai i nomi. È troppo facile… Se ci tieni davvero al tuo ambiente lavorativo i nomi li fai”. Inutile dire che l’affermazione di Laura fece scatenare il delirio in studio e i toni si accesero immediatamente. A dare il colpo di grazia alla politica fu poi lo scrittore Aldo Busi, che si rivolse verso l’onorevole del PdL dicendole: “Mi meraviglio del discorso dell’onorevole perché sembra quasi invidiosa della Gentili che non ha mai calato le mutande, perché dice: ‘Ma come, io è una vita che vado in giro senza, e nessuno mi ha mai chiesto di calarle!’”

Il video di questa discussione epica è poi tornato virale sui social e la Gentili non deve esserne rimasta entusiasta..