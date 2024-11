Valeria Marini senza filtri su Pamela Prati: “Si è ingelosita!” | Ecco le ragioni della epica lite tra le due dive del Bagaglino

Dopo anni sono emersi dettagli inediti in merito all’epica discussione avvenuta tra Valeria Marini e Pamela Prati. Alla base del disappunto delle due dive più famose del Bagaglino ci sarebbe la gelosia.

Valeria Marini e Pamela Prati non hanno bisogno di presentazioni, in quanto sono e resteranno per sempre due delle dive più brillanti e iconiche del Bagaglino. Le nuove generazioni, invece, probabilmente le conoscono per quello che vedono oggi.

Non sanno quindi che sia Valeria che Pamela negli anni ’90 erano due sex symbol come potrebbero esserlo oggi Belen e Diletta Leotta. Hanno fatto la storia delle soubrettes nel panorama della televisione italiana, partecipando a moltissimi programmi di notevole prestigio.

Anche se le due celebrità attualmente vivono meno esposte ai riflettori, i loro fan le portano sempre nel cuore, anche se comunque nessuna delle due si è mai allontanata troppo dai radar.

Nonostante ciò, a distanza di anni Valeria ha voluto svelare un retroscena inedito in merito a quella lite avuta con Pamela anni fa. Ecco perché le due dive hanno discusso in passato: c’entrerebbe la gelosia.

Valeria Marini e la polemica dei filtri

Valeria Marini ha deciso di raccontare senza filtri il suo rapporto con Pamela Prati, di cui vi parleremo a breve. Ma attualmente non è sotto i riflettori soltanto per le sue parole, ma anche per quei filtri che, a detta di molti sui social, sono apparsi esagerati. La mitica soubrette stellare, è apparsa infatti qualche settimana fa alla Festa del Cinema di Roma e, tra i vari scatti, non sono passati inosservati quelli al fianco di Andrea Bocelli e della sua famiglia alla prima del suo film concerto, Andrea Bocelli 30-The Celebration.

Il problema di fondo sono state le foto ritoccate da Valeria rispetto a quelle originali, e poi postate sui social, che hanno fatto insorgere la rete. Soprattutto perché il suo ritocchino con Photoshop sarebbe sfuggito di mano. Ma veniamo alla lite tra le due primedonne…

Valeria e Pamela: ecco che cos’è successo

Filtri a parte, Valeria Marini, qualche giorno fa è stata ospite al podcast Mondo Cash, dove ha rivelato dei fatti inediti in merito a quell’epico litigio avvenuto in passato con Pamela Prati, per i più giovincelli conosciuta al Grande Fratello Vip di qualche anno fa. La showgirl ha così rilasciato la sua versione, come riportano da biccy.it: “Tutto è iniziato perché io ero testimonial di un’azienda e invece voleva esserlo lei, e lei poi c’era rimasta… Ninni mi ha scelta e mi ha voluta. Sì, Pier Francesco Pingitore, Dio lo benedica. Io sono diventata… ho avuto un successo pazzesco, sì stellare. E quindi lei l’ha visto e si è ingelosita…“

Valeria, però, ha poi rivelato: “Ad oggi siamo in buoni rapporti. Non ci sentiamo tutti i giorni, ma se ci vediamo andiamo d’accordo. Alla fine ci siamo chiarite. Un aggettivo per lei? Incompresa! No, non rosicona, dai questo no…”. Chissà se Pamela replicherà alle parole dell’amica/nemica…