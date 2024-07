Valeria Marini ha detto sì: ora è fianco del bellissimo di Hollywood | Il suo momento stellare è finalmente arrivato

Valeria Marini ritorna in grande stile, e lo fa al fianco del bellissimo e famosissimo di Hollywood. D’altronde, tra “stelle” si capiscono e i fan non stanno più nella pelle.

Non ha bisogno certo di presentazioni la bella Valeria Marini, soubrette, imprenditrice e attrice italiana di 57 anni, la cui popolarità “è esplosa” a partire dagli anni ’90, grazie alla sua partecipazione a diversi varietà, tra cui quelli del Bagaglino.

Da quel momento in poi la sua partecipazione in televisione, al cinema e in teatro è stata massiccia. Valeria, oltre a dimostrare il suo talento in veste di showgirl, venne eletta sex symbol degli anni ’90 e Duemila grazie alla sua bellezza.

I suoi “baci stellari” sono famosi, e i suoi fan la adorano e seguono tutto di lei, gossip incluso, per il quale è stata spesso sulle prime pagine delle riviste di cronaca rosa. Tra i nomi più di spicco dei suoi compagni storici sicuramente non possiamo non citare Jovanotti e Vittorio Cecchi Gori.

A prescindere da tutto, la Valeriona nazionale nel corso degli anni ha sempre continuato a lavorare sia in televisione che con il suo brand di moda, e adesso, per la gioia dei fan, farà un ritorno spettacolare come solo lei sa fare. Sarà insieme a un altro bellissimo e famosissimo di Hollywood.

Valeria Marini e il grande ritorno

Valeria Marini riesce sempre a stupire i suoi fan, in quanto ormai potrebbe vivere di rendita dopo tutti i lavori di successo che ha svolto nel corso della sua lunga carriera lavorativa. Eppure, ferma la showgirl non ci sa stare, per questo si prospetta un anno decisamente molto appagante per lei.

Prendere il bouquet al matrimonio di Simona Ventura non le avrà ancora portato fortuna (almeno per il momento) nella ricerca di un principe stellare tutto suo, ma sicuramente le ha portato bene per quanto riguarda il lavoro. Da recenti indiscrezioni, pare che Valeria sarà tra i concorrenti che prenderanno parte al nuovo format condotto da Alessia Marcuzzi su Amazon Prime Video, Red Carpet – Vip al tappeto. I fan sperano di udire presto la conferma a questa notizia, in quanto sarebbe perfetta per quel ruolo. E non è tutto: Valeria ha mirato a un obiettivo ben più ambizioso, ovvero Hollywood…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Cinquemani (@cinquemanifrancesco)

Valeria e il suo ritorno al cinema

I colpi di scena, quando si tratta di Valeria Marini, sono all’ordine del giorno. Dal 1° agosto, la bella attrice tornerà nuovamente a popolare gli schermi dei cinema al fianco di uno dei bellissimi e attori di maggior talento di Hollywood: stiamo parlando di Alec Baldwin.

I due prenderanno parte alla favola moderna Il magico mondo di Billie di Francesco Cinquemani, presentato anche al Taormina Film Festival. Oltre ai due attori, all’interno del cast troveremo anche William Baldwin, Elva Trill, Mia McGovern Zaini, Soraya Azzabi e Samuel Kay. Nel film la Marini interpreterà Ortensia, la cattiva della storia e assistente del mago Lord Domino (Alec Baldwin) i quali cercheranno di conquistare il mondo, nutrendosi della tristezza di tutti i bambini per diffondere ovunque negatività. I fan non vedono l’ora di vedere il film al cinema.