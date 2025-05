Uomini e Donne, le bugie hanno le gambe corte | Altro che nozze da VIP, arriva la smentita secca: “Ci siamo lasciati a Pasquetta”

Ecco la smentita udita dall’ex tronista di Uomini e Donne che ha ribaltato la situazione lasciando tutti i fan senza parole.

Uomini e Donne regala sempre nuovi spunti e rinnovate pillole di gossip, in quanto i vari volti attuali e anche gli ex tronisti e corteggiatori vengono seguiti con talmente tanto ardore dal grande pubblico, che il dating di Maria De Filippi resta nei cuori anche quando lo show non è in tv.

E da quando Queen Mary è entrata per la prima volta nello studio più famoso d’Italia, di cose ne sono successe, e molti personaggi oggi famosi hanno iniziato la loro ascesa nello spettacolo proprio dal trono o dal parterre del dating mariano. Volete qualche esempio?

Eccovi accontentati: Giulia De Lellis, Costantino Vitagliano, Flora Canto, Andrea Damante, Francesco Arca e molti altri ancora.

In questo caso, l’ex tronista in questione ha fatto scatenare la rete dopo aver rilasciato una smentita che ha decisamente ribaltato la situazione, un po’ come il voto di Alessandro Borghese nel suo 4 Ristoranti. Ecco che cos’è successo.

La storia travagliata tra i due Vip

I due volti noti sono famosi in settori diversi, in quanto lui è un noto cantante, visto anche in televisione come concorrente in diversi programmi e reality, come il Grande Fratello Vip e Temptation Island. Lei, invece, è stata un’ex tronista a Uomini e Donne, ha partecipato a diversi reality e ottenuto anche un piccolo cameo in Zoolander 2, al fianco dei mitici Ben Stiller e Owen Wilson.

Stanno insieme da più di dieci anni tra alti e bassi e si sono lasciati spesso, ma alla fine l’amore li ha sempre ricongiunti. Parliamo di Serena Enardu e Pago, rispetto al quale in passato l’ex tronista aveva ammesso: “Sono 13 anni che ci conosciamo e stiamo insieme, a volte abbiamo anche disintegrato tutto quello che avevamo costruito, ma poi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato daccapo…”. Adesso, però, la situazione tra i due sembra aver imboccato una china senza via d’uscita…

Le parole che smentiscono la situazione

Le parole dell’ex tronista smentiscono totalmente le dichiarazioni rilasciate del noto cantante: qualche giorno fa Pago, peraltro ex marito di Miriana Trevisan, è stato ospite da Caterina Balivo a La volta buona, raccontando dell’amicizia che lo lega alla storica protagonista di Non è la Rai, e delle nozze che lo attenderebbero con quella che sarebbe la sua attuale compagna, Serena.

In maniera del tutto inaspettata, la Enardu ha deciso di intervenire sui social, rivelando non solo che i due si sarebbero lasciati a Pasquetta, ma anche che la Trevisan non sarebbe mai stata invitata alle nozze… poi evidentemente sfumate. Le sue parole sono state: “Io e Pago in questo momento non stiamo più insieme. Ci siamo lasciati a Pasquetta. Abbiamo avuto una discussione abbastanza importante…”, per poi proseguire: “Aggiungerei che sarebbe carino che le persone che si siedono nei salotti raccontassero la verità. Ma quale amicizia…”. Come finirà questa storia?