Uomini e Donne, la tronista abbatte tutti i tabù: “L’ho fatto in gravidanza e…” | La rivelazione scottante che nessuno si aspettava

La tronista di Uomini e Donne ha rilasciato la sua opinione rivelando che cosa ha fatto in gravidanza.

Uomini e Donne: è impossibile non parlarne, basta che un suo volto noto finisca sotto i riflettori ed è subito “UeD mania”.

I vari membri – dai tronisti ai corteggiatori, e dalle dame ai cavalieri – hanno un seguito enorme, e c’è chi viene seguito da anni, pur avendo fatto la propria scelta tempo fa.

Come succede spesso, però, il pegno di quella fama raggiunta è la perdita della privacy e quei commenti che spesso potrebbero essere evitati, in quanto poco edificanti. In questo specifico caso, il volto noto ha risposto per le rime agli haters.

Infatti, dopo aver dichiarato che cosa ha fatto in gravidanza, c’è chi si è sentito in obbligo di criticarla. In questo caso, l’opinione pubblica si è divisa, con chi le ha dato ragione e chi no, ecco che cosa ha rivelato.

Le critiche ricevute dal volto noto di Uomini e Donne

Il volto noto di Uomini e Donne è stata una ex tronista che ha tenuto alto l’interesse del grande pubblico, in quanto ad oggi ha un cognome molto conosciuto sui social, essendo lei un’influencer molto seguita. Lei è la prova vivente di come il talent di Maria De Filippi qualcosa regali sempre: se non è l’amore, come nel suo caso, è la fama, che l’ha fatta diventare popolare online.

La tronista ha avuto diverse storie d’amore finite male, finché non è arrivato l’uomo della sua vita, parliamo di Gianmaria Di Gregorio, con il quale ha avuto tre bellissimi bambini: Anastasia, Otto Edoardo e Lola. Naturalmente, parliamo di Ludovica Valli, la quale ha rilasciato una rivelazione che ha diviso il popolo del web proprio in merito alla sua gravidanza. Ecco che cosa ha fatto all’epoca.

Ecco che cosa ha fatto in gravidanza

L’ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, con un post social molto eloquente ha rivelato che cosa ha fatto in gravidanza, per zittire gli haters che come sempre non la lasciano in pace. Come possiamo leggere da isaechia.it, la bella Ludovica si è mostrata in costume da bagno e, come al solito, c’è chi l’ha criticata aspramente, accusandola di lanciare un messaggio sbagliato in merito alla sua magrezza.

Così, l’influencer ha risposto a tono: “Ho sempre mostrato la mia vita senza filtri, me stessa senza filtri. Proprio per normalizzare, normalizzare il mio corpo come quello di chiunque! L’ho fatto prima, l’ho fatto in gravidanza e continuo a farlo… Perché io stessa tantissimi anni fa ci sono passata e, “per colpa” mia ma anche della società, pensavo di esser sbagliata in quel corpo, in quelle smagliature, in quei brufoli. In quei kg ‘in piú o in meno’…”. Alla fine, come diceva Charlie Chaplin, “ti criticheranno sempre” e allora, come giustamente suggerisce Valli, “canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita…”.