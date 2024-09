Uomini e Donne, la nuova Tronista è una conoscenza di Temptation Island | Arriva il commento dell’ex: “Ci riserva sempre grandi sorprese…”

Ecco chi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne di quest’anno, la conoscete tutti benissimo se avete sempre seguito Temptation Island. Ecco che cosa ha rivelato l’ex dopo aver appreso di questa notizia.

Uomini e Donne non è ancora iniziato, eppure i fan non stanno più nella pelle, in quanto le indiscrezioni che girano sono molte e sui social non si parla d’altro che della nuova edizione del dating di Maria De Filippi.

Come sempre, si cercano di captare più informazioni possibili dagli spoiler che si leggono in rete, in quanto la prima puntata dello show è stata già registrata in data 28 agosto, dove Maria ha presentato i nuovi tre tronisti, i cui volti sono apparsi sui canali social ufficiali del programma.

Da quello che possiamo capire, anche quest’anno sarà un’edizione al cardiopalma, piena di colpi di scena e ricca di suspense, anche perché c’è un nome particolare che è di nuovo sulla bocca di tutti.

Oltre a tutto ciò, la nuova Tronista è una vecchia conoscenza di Temptation Island e, dopo tanta attesa, è arrivato il commento dell’ex. Naturalmente in molti lo aspettavano: ecco che cosa ha detto.

Uomini e Donne: cosa sappiamo finora

A parte il nome dei tre tronisti presentati ufficialmente dai canali ufficiali di Uomini e Donne, per tutto il resto dovremo aspettare una conferma ufficiale o comunque la messa in onda delle puntate per sapere cosa di tutto quello che circola in rete sia corretto o meno. In primis, iniziamo col presentarvi i nuovi tre tronisti, i quali si erano già fatti conoscere con un video social, parliamo di Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli.

Inoltre, sappiamo che la prima puntata di questa nuova stagione è stata registrata in data 28 agosto, e secondo Lorenzo Pugnaloni, come riportano da serial.everyeye.it, la seconda registrazione dovrebbe avvenire in data 4 settembre. Attenzione, perché secondo l’esperto del gossip pare che tra Ida Platano e Mario Cusitore potrebbe non essere ancora finita, e tra l’altro il quarto trono ancora vuoto potrebbe essere proprio dalla famosa parrucchiera. Naturalmente, per avere conferme in merito dovrete aspettare necessariamente di vedere l’inizio ufficiale del programma Mediaset.

Il commento dell’ex della nuova tronista

Tra i vari tronisti, quella che ha fatto più chiacchierare è sicuramente Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island, i cui fan hanno sempre sperato di vederla a Uomini e Donne, in quanto sono molti quelli che non gradivano molto il suo ritorno di fiamma con quello che sarebbe tornato ad essere il suo ex, cioè Manuel Maura.

Come leggiamo su isaechia.it, la storia social di Manuel che riportava la frase: “Ogni giorno la vita ci riserva sempre grandi sorprese…“, potrebbe essere proprio una prima reazione della scoperta della sua ex in veste di nuova Tronista. Ovviamente, di questo non possiamo esserne certi, potrebbe essere che nelle prossime settimane arriveranno altre reazioni più dirette, chi può dirlo. Ad ogni modo, come si legge in rete, per sapere tutto ciò, i telespettatori potrebbero dover aspettare o il 9 settembre o il 16 settembre, in quanto la prima puntata del dating potrebbe slittare di una settimana, come riportano da libero.it, attendiamo conferme in merito anche su questo aspetto. Che dire, non è ancora iniziato, ma Uomini e Donne come sempre fa molto chiacchierare.