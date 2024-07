Uomini e Donne, il più corteggiato del programma ha finalmente detto sì: ecco qual è la coppia dell’estate

Uno tra i protagonisti più corteggiati del dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha finalmente detto di sì all’amore. Ecco qual è la coppia dell’estate che sta movimentando il popolo del web.

Uomini e Donne è il dating di Maria De Filippi, il quale, nonostante siano passati moltissimi anni dalla prima puntata, riesce sempre a far guadagnare molto share a Mediaset, con picchi di ascolto assolutamente degni di nota.

Alla fine lo sappiamo tutti come funziona: se c’è Queen Mary è impossibile cambiare canale, a prescindere dal programma, è lei a essere quasi una calamita per il suo grande pubblico. Per questo motivo Pier Silvio Berlusconi se la tiene stretta.

Infatti, uno dei pilastri più amati dell’emittente privata è stata nuovamente confermata durante la presentazione del palinsesto autunnale, per tutti i suoi soliti show e con qualche novità che ha già entusiasmato i fan.

In merito a Uomini e Donne, poi, c’è una notizia che ha lasciato i fan senza parole: un Cavaliere tra i più corteggiati del programma avrebbe infatti trovato la sua anima gemella, ecco chi è la coppia dell’estate che ha acceso le riviste del gossip.

L’estate dei protagonisti di Uomini e Donne

In merito ad uno tra i concorrenti più corteggiati di Uomini e Donne, prima di rivelarvi chi è che avrebbe trovato finalmente l’amore, vogliamo parlarvi di un altro ex Tronista che sta facendo preoccupare molto i suoi fan attualmente, essendo lui ricoverato in ospedale.

Stiamo parlando di Davide Donadei il quale, dopo 10 giorni di febbre continua, ha deciso di recarsi al Pronto Soccorso per accertamenti, qui come ha rivelato lui stesso: “I risultati delle analisi erano tutti anomali: avevo milza e fegato ingrossati e un arto completamente viola…“, rivelando che attualmente gli stanno facendo ulteriori accertamenti per capire le cause del suo malessere.

La nuova e inaspettata coppia dell’estate

Oltre a fare gli auguri a Donadei di pronta guarigione, siamo qui a comunicarvi un lieto evento con protagonista un altro dei concorrenti di Uomini e Donne più corteggiati del programma. Stiamo parlando di Ernesto Russo: dopo la sua uscita dal dating di Maria De Filippi, nessuno avrebbe mai pensato di leggere questo annuncio.

Eppure, l’amore opera sempre per vie misteriose: Russo avrebbe reso nota la sua frequentazione con l’ex Miss Italia Martina Sambucini, con la quale si frequenterebbe ormai da qualche mese, come hanno riportato da Novella 2000. Di lei Ernesto ha detto: “Martina è una ragazza che mi piace molto, sorride sempre, non mette mai tristezza, è festaiola come me. Abbiamo tante cose in comune…“. Vi riportiamo il post che li ha fatti diventare ufficialmente una delle coppie più seguite di questa estate 2024. Non sono carini insieme?