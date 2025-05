Uomini e Donne, il like birichino scompiglia tutte le carte | Altro che rottura definitiva, su Instagram trionfa l’amore

Il volto noto di Uomini e Donne, dopo aver messo quel like ha fatto agitare la rete su un possibile ritorno di fiamma. Ma sarà così?

Uomini e Donne è un mood di vita ormai, in quanto i fan sono interessati ai vari partecipanti del dating sia durante lo show che anche fuori. I followers infatti seguono i vari tronisti, i corteggiatori, le dame e i cavalieri dimissionari con regolarità.

Non tutti hanno trovato l’happy ending nello show, come succede anche nella vita reale, mentre altri hanno incontrato l’anima gemella al di fuori delle telecamere e delle esterne.

Ne è un esempio il volto noto di cui si sta parlando in questi giorni, in quanto ha provato entrambe le esperienze, finite purtroppo in maniera negativa.

Ma qualcosa ha smosso la rete, in quanto il suo like non è passato inosservato, e adesso in molti si stanno chiedendo se tra i due ex di Uomini e Donne si sia verificato un ritorno di fiamma. Ma sarà veramente così?

Il percorso del volto noto di Uomini e Donne

Il noto personaggio di Uomini e Donne, pur non essendo attualmente tra i presenti al cospetto di Maria De Filippi, è entrato nel cuore dei suoi followers, i quali ne richiedono a gran voce il suo ritorno, anche se dopo quell’esperienza aveva dichiarato: “Troppe delusioni, ora voglio stare sola”.

Il suo percorso iniziò nel 2017 e, dopo una serie di alti e bassi, trovò quello che allora aveva identificato come un autentico principe azzurro, eppure la loro storia, pur resistendo a Temptation Island, finì poco dopo. In seguito l’abbiamo vista seduta nel parterre e, dopo quella storia durata un anno, tornò poco tempo fa, e nonostante quei due spasimanti, alla fine la povera Ida Platano dovette uscire con il cuore spezzato e rigorosamente da single. Ma adesso?

Il like che non è passato inosservato

Dobbiamo tornare al percorso iniziale di Ida Platano, quando la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri teneva incollati allo schermo i fan, i quali hanno sperato fino all’ultimo di vederli convolare a nozze. Poco prima del 2020 ci andarono anche vicino, ma come sapete tutti quanti la storia è poi finita su un binario morto.

Nonostante ad oggi, come possiamo leggere su gossipetv.com, pare che entrambi siano felicemente impegnati, i like che Ida avrebbe messo ad alcune fanpage di coppia, dedicate proprio alla sua storia con Guarnieri, hanno decisamente confuso i followers. Che sia solo nostalgia o un ritorno di fiamma? Ovviamente, non è dato saperlo, perciò non ci resta altro che attendere ulteriori sviluppi in merito, semmai ce ne saranno…