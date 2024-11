Uomini e Donne, dopo l’operazione urgente arriva l’ammissione: “Sto fatto di morfina…” | Il dramma del Corteggiatore

Dramma a Uomini e Donne, quella notizia ha scioccato tutti, in quanto il corteggiatore ha rivelato le sue condizioni dopo l’operazione urgente.

A Uomini e Donne succede ormai di tutto, e questo lo sappiamo benissimo. Tra un litigio e un’esterna, ci sono coppie che trovano la felicità, altre che escono insieme ma poi si lasciano, e altre ancora che dimostrano apertamente la loro incompatibilità già davanti le telecamere.

Maria De Filippi sa come gestire tutto e non si fa remore se deve bacchettare qualche concorrente che esce fuori dagli schemi, d’altronde non la chiamano mica Queen Mary per niente, no? Anche se di recente l’abbiamo vista “in difficoltà”, dopo il suo coinvolgimento, suo malgrado, all’interno della faida considerata storica tra Tina e Gemma.

Le due donne hanno avuto un acceso dibattito, e perfino la conduttrice – che di solito cerca di mettere pace tra di loro – questa volta ha richiesto un ballo abbastanza stizzita, per cercare di far terminare quel botta e risposta infinito, con la dama che ha minacciato addirittura di lasciare la trasmissione. Finirà mai? Chi può dirlo…

A ogni modo, bagarre a parte, è un altro l’argomento che sta tenendo alta l’attenzione del pubblico, e riguarda la sorte di un volto noto del dating-show dopo l’operazione chirurgica cui si è sottoposto.

La notizia shock del noto corteggiatore di Uomini e Donne

Dobbiamo fare una piccola rettifica alla nostra dichiarazione di poco fa, in quanto non c’è soltanto un argomento che sta tenendo alto l’interesse del pubblico di Uomini e Donne, ma anche un altro che riguarda un ex corteggiatore del dating e anche ex partecipante del Grande Fratello Vip. La questione molto delicata, e attualmente al vaglio degli inquirenti, che ha scioccato il pubblico è il recente arresto per stalking di Alessandro Basciano.

Come riportato da Il Giorno, il 35enne non avrebbe accettato la separazione dalla sua ex, Sophie Codegoni, arrivando perfino a: “perseguitarla e minacciarla di morte anche davanti alla figlia. Al momento l’ex tentatore è stato condotto a San Vittore”, come rivelano dal quotidiano, per decisione del giudice Anna Magelli, per il “concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa”, come riportato nella misura cautelare.

L’operazione urgente che ha fatto preoccupare i fan

Oltre al caso di Alessandro Basciano, il programma di Maria De Filippi, è stato citato nuovamente a causa della delicata operazione subita da Samuele Carniani,. L’ex fidanzato di Roberta Giusti, come rivelano da Isa e Chia, qualche giorno fa ha comunicato ai fan la diagnosi terribile di tumore allo stomaco, scoperto dopo alcuni accertamenti di routine.

Carniani si è così dovuto sottoporre a un intervento di asportazione della massa e da come ha rivelato lui stesso: “Samuele 1, tumore 0. Sto fatto di morfina, quanto è bello! Grazie a tutti di cuore. Ho vinto”, confermando dunque il lieto fine in questa brutta storia. Anche noi gli facciamo i nostri auguri di pronta guarigione.