Uomini e Donne, dopo lo schiaffo arriva il commento spietato: “Fa più paura di una bestia selvaggia!” | Bufera sulla Dama

Dallo schiaffo a quel commento spietato il passo è breve. È caos a Uomini e Donne, in quanto la Dama finisce al centro dei riflettori, il motivo vi lascerà senza parole.

Uomini e Donne ha la capacità di tenere alto l’interesse del pubblico stagione dopo stagione, in quanto i volti possono anche cambiare, gli amori pure, ma la curiosità dei fan, quella non cambia. Anche perché molte volte succedono fatti che lasciano tutti perplessi.

Assistiamo spesso a litigi e pianti incontrollati, fino ad arrivare persino a quegli schiaffi volanti che hanno diviso l’opinione pubblica. C’è chi colpevolezza il Cavaliere, chi la Dama e chi persino l’opinionista, in quanto a detta di molti avrebbe gettato benzina sul fuoco.

Non si sa ancora come finirà per le possibili coppie che stiamo vedendo durante queste inedite puntate: le scommesse sono partite, soprattutto dopo quelle esterne “bollenti”, che mostrano i personaggi più coinvolti del solito.

C’è un dettaglio però che non è passato inosservato, motivo per cui una particolare Dama è finita nella bufera. Dopo lo schiaffo, è arrivato un commento spietato…

Un’anticipazione che ha lasciato tutti senza parole

Se non volete leggere di questa presunta anticipazione, passate direttamente all’ultimo paragrafo, in quanto l’allarme SPOILER qui, è assicurato. Non dite poi che non vi abbiamo avvisato! Detto ciò, come riportano dal portale di Isaechia, pare che il grande pubblico dovrà dire addio nelle prossime puntate a un tronista molto seguito.

Stiamo parlando di Alessio Pecorelli, il quale avrebbe infranto il regolamento, insieme a Mario Cusitore. I due sarebbero andati a fare spesso serata insieme, da come possiamo leggere, peccato che i tronisti non possono frequentare locali o presenziare a serate varie finché fanno parte del cast. Secondo i rumors, quindi, nelle prossime puntate vedremo Alessio lasciare il programma su suggerimento di Maria De Filippi, seguito, da quello che si legge, anche da Mario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Iervolino (@valerio_iervolino)

La Dama è al centro dell’attenzione mediatica

Nelle ultime ore anche le parole di Valerio Iervolino sono sopraggiunte come un fulmine a ciel sereno. Molti aspettavano una reazione del cavaliere dopo il famoso schiaffo di Gemma Galgani e l’addio dello stesso dal dating di Maria De Filippi. La bella Dama piemontese ultimamente sta proseguendo la sua frequentazione focosa con Fabio, e ha alzato la temperatura dopo quel “bacio bendato”.

Mentre Gemma prova a cercare l’anima gemella, Valerio ha rilasciato delle dichiarazioni non troppo velate nei suoi confronti, come riportano da Isaechia: “Una donna che credevi sincera fa più paura di una bestia selvaggia. Una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma una donna falsa ti ferisce nell’anima…”. Chissà se la Galgani risponderà a queste accuse…