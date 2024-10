Uomini e Donne, altro che coppia felice: dopo il Trono emerge la versione sconvolgente: “Non si è comportata bene, ma vorrei che tornasse”

Perché si sta parlando tanto di Uomini e Donne e del suo Trono? La verità che è emersa ha lasciato tutti quanti senza parole: lei non si sarebbe comportata nei modi migliori.

Uomini e Donne è uno di quei programmi che i fan ne seguono da decenni, senza mai perdersi neppure un episodio. In ogni puntata, infatti, potrebbe esserci una svolta al cardiopalma che fa aumentare l’hype del grande pubblico.

Maria De Filippi ha la capacità di rendere ogni edizione sempre accattivante, al tal punto che i fan non pensano mai sia sempre “la solita minestra”, motivo per cui continuano a seguirla fedelmente e lo share lo dimostra costantemente.

Questa nuova stagione del dating è già entrata nel cuore dei fan, soprattutto per le dinamiche movimentate che si stanno creando, non soltanto durante le esterne, ma anche nel parterre.

Un particolare evento è culminato addirittura in uno schiaffo, episodio che ha lasciato tutti quanti in stato di shock.

Caos a Uomini e Donne

Gemma Galgani si è resa protagonista di un’azione che ha lasciato tutti quanti senza parole. La nota dama di Uomini e Donne, probabilmente stanca di ricevere sempre un “due di picche”, come sostengono alcuni followers, dopo l’ennesima delusione da parte di Valerio avrebbe assestato a quest’ultimo un sonoro schiaffo.

Tra l’altro, secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, nelle prossime puntate dovremmo vedere l’addio definitivo di Valerio dal parterre del dating, dopo che in studio avrebbero scoperto che lui non solo è amico di Giorgio Manetti, ma che farebbe anche alcune serate con lui. Per avere conferme in merito a questo rumor, dobbiamo ovviamente vedere le prossime puntate di UeD.

Uomini e Donne finisce a Chi l’ha visto?

Un altro episodio ha portato Uomini e Donne al centro delle scene, rendendolo nuovamente protagonista dei discorsi del popolo del web: la rivelazione a Chi l’ha visto di un ex cavaliere del Trono Over, cioè Pasquale Stefano Mella. Egli ha lanciato un appello alla sua nuova moglie, che l’avrebbe recentemente abbandonato, nonostante si siano sposati da appena pochi giorni: “Ho speso 15 mila euro per i suoi viaggi. Lei con me non si è comportata bene, ma le voglio sempre bene. Vi ho chiamato anche se non è scomparsa, perché vorrei che tornasse…”.

Alla fine, sotto gli occhi scioccati della conduttrice e del pubblico, Mella ha rivelato: “Io ho bisogno di compagnia, voglio sposare una nuova donna. Ho 94 anni già compiuti, se qualcuna single, divorziata o vedova vuole venire a farmi compagnia, può trasferirsi da me…“. In molti sui social hanno ironizzato ricordando all’uomo che il programma della Sciarelli non serve per cercare l’anima gemella come quello di Queen Mary.