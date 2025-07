Uomini e Donne al veleno: “Sono frustrate e molto più brutte di me” | La corteggiatrice a gamba tesa dopo le critiche feroci

Uomini e Donne e il durissimo sfogo dell’ex corteggiatrice. Le critiche ricevute hanno fatto scoppiare la scintilla.

In queste ore, una delle protagoniste di Uomini e Donne è finita al centro dell’attenzione mediatica. Dopo le durissime critiche ricevute, la ragazza ha deciso finalmente di rispondere ai propri haters. Questa volta non ha utilizzato mezzi termini e, inutile dirlo, le sue parole sono divenute immediatamente virali sui social.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto, e perché la donna è finita al centro di una grandissima polemica mediatica.

Uomini e Donne è sicuramente una delle trasmissioni più amate e seguite del palinsesto televisivo italiano. In queste ore, una delle tante protagoniste del programma a tema amoroso ha attirato l’attenzione degli utenti a seguito di un video pubblicato sui social.

La pioggia di critiche ricevute, però, ha scatenato in lei una reazione del tutto inaspettata.

Il video che ha fatto discutere il mondo del web

In molti si ricorderanno di Chiara Rabbi, una delle ex corteggiatrici del tronista Davide Donadei, che riuscì infine a conquistare. Tuttavia, tra i due le cose non sono andate proprio nel migliore dei modi e attualmente la ragazza è felicemente fidanzata con Angelo Foresta. Proprio in queste ore, Chiara ha pubblicato un video su TikTok in cui faceva uno scherzo divertente al proprio ragazzo. Le immagini sono divenute subito virali, ma con esse non sono mancate le critiche da parte degli utenti. Una in particolar modo ha scatenato l’ira dell’influencer: “Tu sei scema!”

A stretto giro, il video risposta della Rabbi che, inutile dirlo, è finito sulla bocca di tutti in queste ore.

La risposta di Chiara Rabbi alle critiche

Per la prima volta da quando è diventata conosciuta, la Rabbi ha deciso di rispondere con un video al commento dell’hater. Come riportato da IsaeChia.it, a detta dell’ex corteggiatrice sui social ci sarebbe fin troppa pesantezza e i commenti cattivi sarebbero originati unicamente dall’invidia: “Non è normale che gente frustata che non arriva a fine mese se la prende con me perché io posso fare quello che voglio. O magari è più brutta di me, perché evidentemente qua sono ragazze molto più brutte di me oggettivamente”.

Inutile dire che il suo sfogo ha fatto scatenare ancora più critiche e Chiara Rabbi è stata travolta da un’ondata di indignazione mai vista prima. E tu da che parte stai?