Un posto al sole, la struggente verità dietro alle nozze più attese: “Il padrone del mio corpo e della mia anima”

Ecco qual è la struggente verità dietro le nozze del volto noto della fiction RAI Un posto al sole.

Un posto al sole è una delle soap opere italiane più longeve di sempre della storia del piccolo schermo, in quanto la prima puntata è stata trasmessa nel 1996, e da quel momento il suo fedele pubblico non l’ha più abbandonata.

Una storia lunga decenni, ma che riesce ancora a far battere il cuore ai fan come il primo giorno, strappando loro sorrisi e anche lacrime, soprattutto quando uno degli amati personaggi lascia la serie, sia in maniera definitiva che temporanea.

La storia procede come sempre tra intrighi, colpi di scena, amori sospirati e suspence che lasciano con il fiato sospeso i fan, stagione dopo stagione. E come succede sempre, l’attenzione del pubblico è rivolta sia ai personaggi, che agli attori che vivono nel mondo reale.

È il caso del volto noto di Un posto al sole, le cui nozze inattese hanno lasciato tutti senza parole: ecco che cosa ha rivelato con quell’ammissione struggente.

Il personaggio amato di Un posto al sole

Il volto noto di Un posto al sole ha intrapreso un percorso di crescita molto intenso, fatto da alti e bassi e da colpi di scena che hanno tenuto incollati al televisore i fan, i quali ne invocano a pieni polmoni il ritorno. Angela Poggi, infatti, dopo aver vissuto una storia intensa con Franco, padre di sua figlia Bianca, rischiando di perdere la vita, quando fu sepolta viva da Leonardo, ha lasciato Napoli nel 2023, trasferendosi ad Agrigento definitivamente. Almeno per ora, quindi, non si sa infatti cosa le riserverà il copione di UPAS, visto che comunque in passato aveva già lasciato la soap, tornando poi in seguito.

Del suo personaggio, la nota attrice aveva dichiarato: “Tengo molto all’amicizia, ai sentimenti legati al proprio uomo, all’essere madre, soprattutto. Ad accomunarmi ad Angela anche la lealtà, il prendersi cura di tutto ciò che amo…“. E a chi le ha chiesto se si fosse sentita intrappolata dal suo personaggio ha risposto: “Il limite è di chi lo pensa. Un attore è un attore, se pensi possa funzionare in un altro ruolo sarà in grado di fare Angela, ma anche di essere Maria e Giuseppina…”, ha dichiarato la bellissima e talentuosa Claudia Ruffo, la quale ha inaugurato un nuovo ciak della sua vita… quello del matrimonio.

Le parole del volto noto sul matrimonio

Ecco che cosa ha rivelato Claudia Ruffo in merito al suo matrimonio durante una sua ospitata a La Volta Buona. Qui ha parlato del suo matrimonio, per lei il secondo, avvenuto con Rocco Pierri, con il quale è convolata a nozze il 24 maggio, giorno del suo compleanno, a Capri. Le sue nozze sono state un tripudio di gioia e festeggiamenti, sia per il lieto evento, che per la vittoria del Napoli in campionato: “Ero preoccupata, pensavo: ‘se perde lo scudetto è la fine!’…”, ha rivelato ridendo l’attrice.

Claudia e suo marito si sono conosciuti a Capri, e dopo nove mesi di frequentazione ufficiale hanno deciso di fare il grande passo, diventando una grande famiglia allargata, essendo che l’attrice ha già una figlia di 11 anni, avuta dal suo precedente matrimonio. In merito alle emozioni che ha provato con il “suo” Rocco, la Ruffo gli ha dedicato un post molto toccante: “Dal primo istante si sentì padrone del mio corpo e della mia anima. Mi fece sentire che tutto cambiava nella mia vita, la mia piccola vita di artista, di agio, di mollezza, si trasformava come tutto ciò che lui toccava…“. Tanti auguri ai novelli sposi!