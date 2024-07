Ultimo, la doccia in pubblico del cantante scatena il caos: “La gente non sta bene” | Dopo il video, fioccano critiche a gogo

Il noto cantautore Ultimo, in queste ore, ha scatenato il caos. La doccia in pubblico ha scatenato critiche a gogo. Ecco perché.

Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, è sicuramente un personaggio particolarmente chiacchierato e amato nel mondo dello spettacolo. Attraverso le sue canzoni, il ragazzo è riuscito ad entrare nel cuore di migliaia e migliaia di persone. Tuttavia, proprio in queste ore, un video divenuto virale ha messo in difficoltà il cantautore e le critiche non sono certamente mancate. Ma ecco nello specifico che cosa è accaduto.

Che Ultimo sia uno dei cantanti più amati dalle nuove generazioni è un fatto assodato. Il giovane è riuscito a conquistare una larga fetta di audience grazie alla sua voce e ai suoi splendidi testi.

Con il suo incredibile talento, Ultimo è riuscito a riempire gli stadi di tutta Italia, sia quest’anno che nelle date di quello venturo. Insomma, la sua carriera sta procedendo a gonfie vele e sono in molti a seguirlo dappertutto, per non perdersi niente della sua vita. In queste ore è divenuto virale un video alquanto bizzarro, che ha scatenato critiche a gogo. Ma di che cosa si tratta? E perché tutti quanti ne stanno parlando?

Ecco dunque il video della doccia in pubblico di Ultimo che ha lasciato in molti senza parole.

Il video di Ultimo che ha sollevato diverse critiche

Dopo quindi un tour con migliaia di biglietti venduti, Ultimo si sta godendo la sua estate di relax in barca, mentre attende la nascita del suo bambino. Come detto precedentemente, i fan del cantautore amano seguirlo per scattare qualche selfie. In queste ore Niccolò è stato raggiunto direttamente in mezzo al mare da pedalò, gommoni e piccole barche piene zeppe di suoi fan.

Il ragazzo ha poi deciso di pubblicare un video sui social che ha sollevato non poche critiche.

“ciao che hai fatto oggi?”

“mah niente ho guardato ultimo che si faceva la doccia dopo il bagno” pic.twitter.com/fuxf0lYjBk — Gre ★ ★ (@buonviaggio_) July 16, 2024

Perché qualcuno ha avuto da ridire

Nel video in questione si vede il cantante intento a farsi una doccia a bordo della sua barca, mentre decine di persone lo osservano sorridenti in acqua. Inutile dire che la cosa ha scatenato varie critiche sui social e qualcuno ha persino scritto: “La gente non sta bene”. D’altronde, nonostante Niccolò sia un personaggio pubblico e particolarmente amato, è bene che anche lui si possa concedere un po’ di intimità e relax, lontano dagli occhi indiscreti di persone che lo osservano persino mentre si fa una doccia.

Purtroppo però si sa, a volte i fan non riescono proprio a trattenersi e possono rendere alcune situazioni decisamente imbarazzanti!