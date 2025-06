Ultima spiaggia per Veronica Gentili, l’intervento della Lucarelli non la salva dal floppone: “La peggiore della storia”

Altro che successo! Per Veronica Gentili non c’è più niente da fare, e dopo le parole di Selvaggia Lucarelli il mondo del web si è infiammato.

Veronica Gentili è attualmente impegnata con la conduzione de L’Isola dei Famosi. Nonostante inizialmente la scelta degli autori Mediaset non abbia convinto, la donna si è poi dimostrata molto calibrata, e allineata al nuovo ruolo. Tuttavia, dopo l’intervento di Selvaggia Lucarelli, il mondo del web ha sollevato un polverone.

A detta di molti, infatti, si tratterebbe di un floppone senza precedenti, e che potrebbe segnare la ‘fine’ per la conduttrice.

Questa edizione de L’Isola dei Famosi sta facendo particolarmente discutere. La scelta di introdurre Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura come opinionista, infatti, ha scatenato un vivace dibattito. Tuttavia, Pier Silvio Berlusconi ha comunque deciso di puntare tutto su di lei e di provare così a risollevare i deludenti ascolti della scorsa edizione.

Dopo la penultima diretta de L’Isola dei Famosi andata in onda, sui social è divenuto inoltre virale il commento di Selvaggia Lucarelli, ospite durante la puntata.

Il pensiero di Selvaggia Lucarelli su Veronica Gentili

Come ben sappiamo, in genere la Lucarelli non spende buone parole per i suoi colleghi dello spettacolo. Tuttavia, dopo essere stata in studio durante l’ultima puntata del reality show, la donna ha deciso di elogiare le capacità della Gentili: “Ieri ho visto la Gentili in studio, in diretta, e sono rimasta sinceramente impressionata. Quattro ore di diretta senza mai un inciampo, un calo, la sensazione che stesse perdendo qualche pezzo. Piglio e proprietà di linguaggio fuori dal comune. Senza paura di sporcarsi le mani nelle dinamiche tipiche da reality“.

Tuttavia, il mondo del web ha sottolineato la grave crisi che sta attraversando Mediaset.

L’aria che tira nel web

Un utente in particolar modo, su X, ha invece sottolineato: “Ma il problema non è la conduzione… Il problema è il reality in generale, la crisi nera di questo genere, un flop dietro l’altro. Non si può perdere contro un film in replica di molti anni fa. La peggiore stagione di Canale 5 della storia“. In effetti, i numeri di ascolto di questa edizione de L’Isola dei Famosi non riescono comunque a competere con i picchi di alcune edizioni precedenti.

Cosa ne penserà Pier Silvio Berlusconi di questa sensazione diffusa, e spiattellata sui social? E soprattutto, darà la colpa a Veronica Gentili? Staremo a vedere.