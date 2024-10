Turbolenze ad Amici, le insinuazioni della ballerina gettano un’ombra sulla compagna: “C’è qualcosa di perfido…” | Volano scintille in Casetta

È caos ad Amici: le due ballerine si scontrano duramente e ognuna vuole avere le proprie ragioni, che portano una a dare della perfida all’altra. Volano scintille in Casetta.

Amici di Maria De Filippi è ufficialmente entrato nel pieno dell’attività in questa nuova stagione, che ha già appassionato i suoi fan. Tra le news che hanno scioccato il fedele pubblico sicuramente la notizia dell’addio della ballerina Francesca Tocca e di Raimondo Todaro, sostituito da Deborah Lettieri.

Il gruppo di allievi ha preso finalmente forma, e i 15 selezionati sono stati: Chiamamifaro, Diego Lazzari, Ilan Muccino, Luk3, Nicolò, SenzaCri, TrigNO e Vybes, Alessia, Alessio, Chiara, Daniele, Rebecca, Sienna e Teodora.

Anche quest’anno, come possiamo leggere sui social, la presenza dei figli d’arte ha diviso il popolo del web. C’è chi li appoggia, anche perché grazie a Maria abbiamo apprezzato talenti quali Angelina Mango e LDA, e chi invece ne critica la presenza. Questo perché, a detta di alcuni follower sui social, vista la loro posizione privilegiata avrebbero potuto lasciare il posto a chi è realmente sconosciuto.

Tra una chiacchiera e l’altra quindi, il popolo del web attualmente sta discutendo anche per quella discussione avvenuta tra le due ballerine, che le ha portate ad un botta e risposta davvero acceso…

La novità di Amici

Prima di proseguire con la bagarre esplosa in Casetta, volevamo riportarvi le indiscrezioni rilasciate da FanPage in merito all’unione tra Amici e Verissimo. Come aveva già annunciato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione del palinsesto, Maria De Filippi e Silvia Toffanin saranno insieme (indirettamente) per tre puntate, unendo i loro due show di punta. Il 21 ottobre è stata registrata la prima puntata di This is me, Speciale Amici – Verissimo, dove gli ex allievi del talent parleranno con la dolce Silvia di come la loro vita sia cambiata dopo la partecipazione al programma di Queen Mary.

Inoltre, come riportano dal sito, sono anche emersi i nomi di quelli che dovrebbero essere gli ospiti della seconda puntata. Annalisa, Ambeta, Alessandra Amoroso, Gaia e Giulia Stabile sono solo alcuni dei personaggi che dovremmo vedere nello speciale, prossimamente in onda.

“C’è qualcosa di perfido dentro. Bisogna essere obiettivi nella vita, bisogna anche riconoscere un ballerino, lo stile che fa e quanto vale nello stile. Poi non ne parlate in maniera serena, sotto col cuscino in faccia” ALESSIA HA MADRATO#amici24pic.twitter.com/8hzhG1EAKx — sisonokevin (@si_sonokevin) October 21, 2024

Un botta e risposta pungente

Chiusa la parentesi sugli ex allievi di Amici di Maria De Filippi, parliamo dei nuovi, la cui presenza sta già movimentando la rete. Come il botta e risposta che ha coinvolto le due ballerine Alessia Pecchia e Rebecca Ferrari, che ha acceso una forte discussione. Tutto è iniziato quando l’allieva della Lettieri ha stilato una classifica dei ballerini più meritevoli secondo il suo giudizio, mettendo il nome dell’allieva della Celentano agli ultimi posti.

Alessia è così esplosa, dichiarando: “C’è qualcosa di perfido dentro… Parlate sotto, con il cuscino in faccia, non lo fate serenamente. So riconoscere le persone che mi guardano in un modo e chi in un altro…”. Repentina è stata la risposta della ballerina, la quale ha dichiarato: “Perfida a me non lo dici. Se io dovessi fare una classifica a gusto personale, è ovvio che metterei prima i modern e quelli bravi di quello stile perché è quello che piace più a me…”. Le due ballerine alla fine si sono chiarite in Casetta e pare che gli animi siano tornati allegri (forse).